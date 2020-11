Mobly inaugura megaloja de móveis de olho na Black Friday

De uma loja estritamente online em sua criação, há nove anos, a Mobly tem desenvolvido cada vez mais uma estratégia multicanal. A empresa acaba de inaugurar sua segunda loja física, a Megastore Tietê, em São Paulo, que se soma à unidade no Morumbi.

Mesmo durante a pandemia, inaugurou dois outlets, um no Shopping Plaza Mooca e outro na cidade de Taubaté, a primeira unidade fora da cidade de São Paulo. Com isso, já são cinco outlets, contando as unidades em Campinas, Várzea Paulista e Guarulhos.

A Mobly faturou 400 milhões de reais no ano passado, mas até maio deste ano já havia dobrado este valor. A receita vinda de todas as lojas físicas representa 10% do total para a empresa. “É um canal de vendas relevante, mas para nós é muito mais que isso. As lojas têm um papel estratégico de fortalecimento de marca”, diz o co-fundador Victor Noda. Segundo ele, as lojas são essenciais para que os consumidores conheçam os produtos, já que a empresa é nova e ainda não há uma conexão muito grande com a marca.

As unidades servem ainda como um apoio logístico – é possível retirar as compras na loja e enviar para a casa do consumidor a partir de uma unidade física. Por enquanto, as lojas estão apenas no estado de São Paulo, mas a Mobly tem planos de chegar a outras regiões. “Ainda há muito para fazer em São Paulo, mas também iremos expandir para outros polos de venda”, afirma o empreendedor. Segundo ele, localidades como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, entre outros, já foram estudadas para receber lojas ou centros logísticos.

A empresa de móveis tem também ferramentas de realidade aumentada e busca por imagens para seus consumidores virtuais. Por meio do aplicativo, é possível testar como os móveis ficarão no ambiente antes de comprar. Em 2018, a companhia abriu capital na Alemanha e em 2019 inaugurou três centros de distribuição, em Minas Gerais, Santa Catarina e em Pernambuco.

Black Friday

Para a Black Friday, a empresa acredita que tem uma vantagem em relação a outros concorrentes: produtos à pronta entrega e de marca própria. Os produtos de marca própria têm design exclusivo e a fabricação é acompanhada de perto pela Mobly em empresas parceiras.

No último ano, esses itens tiveram crescimento de 133% nas vendas, bem mais que a média da companhia – historicamente, a empresa cresce cerca de 40% ao ano. De acordo com Noda, esses móveis normalmente são campeões de busca e compra e têm preços abaixo dos praticados pela concorrência para atrair os consumidores. “Lançamos produtos muito baratos, ninguém consegue competir”, afirma.

Entre os itens mais vendidos da linha de produtos Mobly está a marca Guldi, formada por colchões, boxes e travesseiros especiais. Hoje, a marca que é líder na venda colchões pela internet e está entre os itens mais vendidos da Mobly, representando 5% do faturamento total da empresa.

Além do preço, outro diferencial na Black Friday será o estoque pronto para envio já que móveis normalmente são fabricados conforme a demanda. “Quem tiver prazos mais curtos de envios terá uma proposta de valor mais interessante ao cliente”, diz o empreendedor. As lojas físicas também devem auxiliar na logística, para acelerar as entregas.

A preparação para as vendas no evento começou em julho, com discussões com os principais fornecedores e a compra e fabricação de alguns móveis e itens de decoração. “Nossa expectativa é que seja a Black Friday mais forte da história. Segundo pesquisas, a intenção de compra está até 50% maior e as pessoas estão esperando o evento para comprar”, acredita Noda.