Tendência na Europa, carros por assinatura conquistam o mercado brasileiro

A indústria automotiva está passando por mudanças e desafios significativos, além da necessidade de reduzir emissões de carbono e aumentar a eficiência com carros elétricos, aponta a pesquisa ‘Vehicle-as-a-Service’, realizada pela Deloitte. Além disso, “Possuir um veículo traz responsabilidades e compromissos de longo prazo que muitas pessoas não estão mais dispostas a aceitar”, diz o documento.

O cenário levou montadoras e empresas do setor a repensarem seus modelos de negócios tradicionais. Como resultado, houve um boom no surgimento de novos serviços de mobilidade, como o modelo de carro por assinatura, que conquistou o público europeu e vem fazendo o mesmo aqui no Brasil.

Oferecendo um combo de conveniência e personalização, a modalidade deve movimentar mais de 22 bilhões de euros na Europa até o próximo ano, ainda segundo o levantamento da Deloitte. “Nosso cenário estima que 8% de todos os novos registros de veículos na União Europeia serão baseados em modelos de assinatura até 2025”, aponta o estudo.

Brasil segue a tendência

As assinaturas de carros funcionam de forma semelhante a outros serviços de assinatura já conhecidos: os clientes escolhem o veículo 0Km de sua preferência, com os opcionais que deseja, o plano ideal para sua necessidade e pagam um valor mensal. Ao final do contrato, podem selecionar um novo modelo.

Seguindo a tendência europeia, no Brasil o formato também já é uma realidade. Glauco Zebral, diretor de Localiza Meoo, explica que, com a mudança no comportamento do consumidor que busca por soluções mais flexíveis e práticas, a assinatura de veículos vem se tornando cada vez mais conhecida.

“A expectativa é que o mercado continue crescendo, à medida que os brasileiros buscam alternativas para simplificar sua experiência de transporte e reduzir a carga de responsabilidades associadas à posse de um carro”, analisa.

Possuir sem comprar

Zebral destaca que o modelo de carro por assinatura oferece uma série de diferenciais que devem ser considerados na tomada de decisão.

“A começar pela comodidade de um pagamento fixo mensal que cobre praticamente tudo que o cliente precisa, incluindo manutenção, seguro e assistência, o que elimina surpresas financeiras ao longo do período do contrato, que pode ser de 12 a 48 meses”.

Além disso, o carro por assinatura se torna uma alternativa fantástica para fugir dos altos juros de financiamento e da depreciação de veículo, reforça o diretor.

Na prática, essa modalidade oferece uma alternativa à posse de veículos, pois não imobiliza o capital do cliente, permitindo que ele faça outros investimentos financeiros. Dessa forma, os clientes podem ter um carro 0km, sem a necessidade de comprá-lo diretamente.

“Além da flexibilidade e simplicidade, o cliente ainda conta com a estrutura e segurança de uma empresa líder de mercado, que se encarrega de questões como furto, multas e sinistros”, explica o executivo.

Flexibilização acima de tudo

Cada cliente consegue obter uma solução sob demanda, que pode ser adaptada às suas necessidades, que inclui a escolha do modelo do veículo, o tempo de uso, a média de quilômetros a serem rodados por mês e até o tipo de contrato.

Com Localiza Meoo o cliente tem mais de 160 modelos de carros à sua escolha, além de toda a gestão do contrato ser realizada pelo aplicativo, incluindo quilometragem utilizada, faturamento, parcerias e programa de indicação.

Confiança e qualidade Localiza

No caso de Localiza Meoo, o serviço conta com o suporte da Localiza, maior plataforma de mobilidade da América Latina com mais de 50 anos no mercado.

“Somos líder de mercado, temos a maior frota de carros do Brasil, somada a capilaridade de mais de 650 agências pelo país, nos possibilita atender aos clientes da melhor forma, principalmente caso precisem de um carro reserva”, explica a empresa. “Garantimos, ainda, assistência 24 horas ao longo do contrato, além das vantagens do Clube de Benefícios que dá descontos exclusivos em diversos parceiros.”