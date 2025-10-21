Mercado Livre premia vendedores no maior evento de e-commerce da América Latina

Com mais de 16 mil participantes, o Mercado Livre realizou, em São Paulo, a nona edição do Mercado Livre Experience, o maior evento de e-commerce da América Latina. Durante a programação, a companhia homenageou vendedores e parceiros que contribuíram para o crescimento de um ecossistema responsável por movimentar R$ 381 bilhões em 2024 – o equivalente a 3,2% do PIB do país.

O evento, realizado nos dias 24 e 25 de setembro, no Transamerica Expo Center, teve como tema “Conexões que impulsionam negócios”. Mais de 100 palestrantes debateram logística, marketing, inclusão e o uso de tecnologia aplicada ao varejo.

Entre os destaques, a entrega do Prêmio Mercado Livre, em parceria com a Exame, reconheceu 22 lojas oficiais, consultorias e integradores que se destacaram pelo desempenho, inovação e engajamento com a plataforma.

“Esse prêmio é o reconhecimento do ecossistema. Ele valoriza os vendedores que fazem o Mercado Livre funcionar, mas também as empresas de tecnologia e os consultores certificados que ajudam a transformar negócios todos os dias”, afirma Roberta Donato, vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre.

Os vencedores foram avaliados com base em critérios como crescimento de vendas, estabilidade operacional, uso de ferramentas como Ads e Fulfillment, atendimento ao cliente e volume real de faturamento.

Apoio às PMEs

O relatório “O melhor do Brasil”, produzido em parceria com a Euromonitor International, mostrou a força dos pequenos e médios negócios dentro do ecossistema do Mercado Livre e do Mercado Pago.

Em 2024, mais de 5,8 milhões de empreendedores e PMEs fizeram parte do ecossistema do Mercado Livre e do Mercado Pago. O conjunto dessas operações foi responsável pela criação de mais de 111 mil empregos diretos, o equivalente a 20 novas vagas por hora.

Entre os negócios que estão no marketplace, 59% têm no Mercado Livre sua principal fonte de renda, o que reforça o papel da companhia no apoio ao empreendedorismo. Para Maurício Landi, diretor de Crescimento e Experiência do Vendedor, o objetivo da empresa é estreitar cada vez mais o relacionamento com os empreendedores.

“Os vendedores são parte fundamental do nosso negócio, e é colocando cada um deles no centro da nossa estratégia que conseguimos democratizar o comércio e os serviços financeiros no Brasil e em toda a América Latina. Nosso principal objetivo é ser o melhor parceiro de longo prazo dos empreendedores, oferecendo soluções e benefícios duradouros que ajudem cada um deles a crescer ainda mais no Mercado Livre”, afirma.

Esse apoio se traduz em iniciativas que vão de programas voltados a iniciantes até suporte dedicado a grandes operações. A estratégia é sustentada por uma infraestrutura logística robusta, com mais de 5 mil operações em todo o Brasil. Atualmente, 56% dos pedidos são entregues até o dia seguinte nas capitais brasileiras, o que garante eficiência e competitividade aos negócios.

De galpões a palcos

Entre os vencedores estão desde marcas nacionais até pequenos e médios negócios especializados. “O prêmio mostra que quem sonha, realiza. E que, com estratégia, dedicação e as ferramentas certas, qualquer lojista pode chegar ao palco”, resume André Santos, embaixador do Mercado Livre.

Um exemplo é a J&L Motoparts, de Francisco Gomes da Silva Júnior, que começou seu negócio como fonte de renda extra e hoje vende exclusivamente pela plataforma.

“Hoje somos 100% Mercado Livre. A assessoria de Ads fez toda a diferença no nosso crescimento”, diz o fundador da empresa, premiado na categoria MercadoLíder.

Outro destaque foi a LOI Brasil, vencedora na categoria Eletrônicos e Games. Representada por Isabelli Souza, coordenadora financeira, a loja foi pioneira na adoção de soluções como Flex e Fulfillment. “Começamos em um galpão pequeno, atuando no Mercado Livre e, sempre que surge uma nova modalidade, abraçamos essas ideias com muita força”, afirma.

Na categoria Ads Loja Oficial, o prêmio foi para a Ismafer, empresa de ferramentas com mais de 400 funcionários e 36 anos de história. Segundo o CEO Rafael Borges, o Mercado Livre não só digitalizou o negócio como ajudou a formar uma cultura de gestão centrada no cliente. “Aprendemos a entregar experiência, não só produto.”

“Ver um vendedor que começou durante a pandemia subir ao palco, com a mãe chorando, mostra que o prêmio é uma plataforma de reconhecimento, mas também de mobilidade social real”, completa André Santos.

Conheça os vencedores do Prêmio Mercado Livre 2025: