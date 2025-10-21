Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA
Apresentado por MERCADO LIVRE

Mercado Livre premia vendedores no maior evento de e-commerce da América Latina

Durante o Mercado Livre Experience, a empresa reconheceu mais de 20 vendedores, consultorias e influenciadores que se destacaram na operação e no uso das ferramentas proprietárias.

Prêmio Mercado Livre: 22 vencedores foram reconhecidos por inovação e desempenho em 2024 (Bruno Tomasoni/Divulgação)

Prêmio Mercado Livre: 22 vencedores foram reconhecidos por inovação e desempenho em 2024 (Bruno Tomasoni/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17h46.

Última atualização em 21 de outubro de 2025 às 17h46.

Com mais de 16 mil participantes, o Mercado Livre realizou, em São Paulo, a nona edição do Mercado Livre Experience, o maior evento de e-commerce da América Latina. Durante a programação, a companhia homenageou vendedores e parceiros que contribuíram para o crescimento de um ecossistema responsável por movimentar R$ 381 bilhões em 2024 – o equivalente a 3,2% do PIB do país.

O evento, realizado nos dias 24 e 25 de setembro, no Transamerica Expo Center, teve como tema “Conexões que impulsionam negócios”. Mais de 100 palestrantes debateram logística, marketing, inclusão e o uso de tecnologia aplicada ao varejo.

Entre os destaques, a entrega do Prêmio Mercado Livre, em parceria com a Exame, reconheceu 22 lojas oficiais, consultorias e integradores que se destacaram pelo desempenho, inovação e engajamento com a plataforma.

“Esse prêmio é o reconhecimento do ecossistema. Ele valoriza os vendedores que fazem o Mercado Livre funcionar, mas também as empresas de tecnologia e os consultores certificados que ajudam a transformar negócios todos os dias”, afirma Roberta Donato, vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre.

Os vencedores foram avaliados com base em critérios como crescimento de vendas, estabilidade operacional, uso de ferramentas como Ads e Fulfillment, atendimento ao cliente e volume real de faturamento.

Apoio às PMEs

O relatório “O melhor do Brasil”, produzido em parceria com a Euromonitor International, mostrou a força dos pequenos e médios negócios dentro do ecossistema do Mercado Livre e do Mercado Pago.

Em 2024, mais de 5,8 milhões de empreendedores e PMEs fizeram parte do ecossistema do Mercado Livre e do Mercado Pago. O conjunto dessas operações foi responsável pela criação de mais de 111 mil empregos diretos, o equivalente a 20 novas vagas por hora.

Entre os negócios que estão no marketplace, 59% têm no Mercado Livre sua principal fonte de renda, o que reforça o papel da companhia no apoio ao empreendedorismo. Para Maurício Landi, diretor de Crescimento e Experiência do Vendedor, o objetivo da empresa é estreitar cada vez mais o relacionamento com os empreendedores.

“Os vendedores são parte fundamental do nosso negócio, e é colocando cada um deles no centro da nossa estratégia que conseguimos democratizar o comércio e os serviços financeiros no Brasil e em toda a América Latina. Nosso principal objetivo é ser o melhor parceiro de longo prazo dos empreendedores, oferecendo soluções e benefícios duradouros que ajudem cada um deles a crescer ainda mais no Mercado Livre”, afirma.

Esse apoio se traduz em iniciativas que vão de programas voltados a iniciantes até suporte dedicado a grandes operações. A estratégia é sustentada por uma infraestrutura logística robusta, com mais de 5 mil operações em todo o Brasil. Atualmente, 56% dos pedidos são entregues até o dia seguinte nas capitais brasileiras, o que garante eficiência e competitividade aos negócios.

De galpões a palcos

Entre os vencedores estão desde marcas nacionais até pequenos e médios negócios especializados. “O prêmio mostra que quem sonha, realiza. E que, com estratégia, dedicação e as ferramentas certas, qualquer lojista pode chegar ao palco”, resume André Santos, embaixador do Mercado Livre.

Um exemplo é a J&L Motoparts, de Francisco Gomes da Silva Júnior, que começou seu negócio como fonte de renda extra e hoje vende exclusivamente pela plataforma.

“Hoje somos 100% Mercado Livre. A assessoria de Ads fez toda a diferença no nosso crescimento”, diz o fundador da empresa, premiado na categoria MercadoLíder.

yt thumbnail

Outro destaque foi a LOI Brasil, vencedora na categoria Eletrônicos e Games. Representada por Isabelli Souza, coordenadora financeira, a loja foi pioneira na adoção de soluções como Flex e Fulfillment. “Começamos em um galpão pequeno, atuando no Mercado Livre e, sempre que surge uma nova modalidade, abraçamos essas ideias com muita força”, afirma.

Na categoria Ads Loja Oficial, o prêmio foi para a Ismafer, empresa de ferramentas com mais de 400 funcionários e 36 anos de história. Segundo o CEO Rafael Borges, o Mercado Livre não só digitalizou o negócio como ajudou a formar uma cultura de gestão centrada no cliente. “Aprendemos a entregar experiência, não só produto.”

“Ver um vendedor que começou durante a pandemia subir ao palco, com a mãe chorando, mostra que o prêmio é uma plataforma de reconhecimento, mas também de mobilidade social real”, completa André Santos.

Conheça os vencedores do Prêmio Mercado Livre 2025:

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de Negócios

O novo lance milionário do São Paulo: fazer R$ 90 milhões com startups

Oceano, o primeiro hub imobiliário de Florianópolis, projeta fechar o ano com R$ 1,6 bilhão em VGV

O segredo dos bilionários? 15% seguiram o mesmo caminho de Warren Buffett

Em São Paulo, Caravana Sebrae Delas reforça protagonismo feminino nos negócios

Mais na Exame

Carreira

As sete atitudes que tornam qualquer líder uma referência em inclusão — e procurado pelo mercado

Future of Money

Computação quântica é a 'maior ameaça para o bitcoin', afirma executivo

Marketing

Novo Traço inaugura nova fase e se consolida como ecossistema de música no Brasil

Mercados

Netflix lucra abaixo do esperado; disputa tributária no Brasil impactou margens