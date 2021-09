Conheça a história da universidade que cresceu 19.000% em 4 anos

Antônio Carbonari Netto passou da carreira de professor para CEO de universidades. O fundador da faculdade Anhanguera, que também criou a Must University (uma universidade online para brasileiros nos Estados Unidos) participou da Mentoria de Impacto. O programa é uma parceria entre a EXAME e a Atom, e traz grandes personalidades do empreendedorismo para uma mentoria gratuita sobre negócios.

No bate papo com Carol Paiffer, CEO da Atom e jurada do Shark Tank Brasil, e Patrícia Springer, fundadora da Impulso - Bastidores do Empreendedorismo, o professor falou sobre a trajetória e os desafios de empreender no mundo da educação. Carbonari também explicou como foi o processo de crescimento da Anhanguera e da Must University, que apresentou um crescimento de 19.000% entre agosto de 2017 e julho de 2021.

"Empreender é uma oportunidade, uma visão de mercado. Eu não posso criar um produto e dizer 'você vai engolir o meu produto'. É preciso analisar se o mercado quer aquilo. Eu melhoro, desenvolvo, invento, e inovo... mas faço tudo isso apenas com um produto que tem espaço no mercado”, explica o empreendedor.

Com mais de meio milhão de alunos no Brasil pela faculdade Anhanguera, Carbonari decidiu abrir uma universidade nos Estados Unidos. Após muita burocracia e meses de processos legais, o especialista fundou a Must University, uma universidade online que oferece diploma dos Estados Unidos para brasileiros. Carbonari também esteve à frente do processo de abertura de capital da Anhanguera na bolsa de valores brasileira e da fusão da companhia com o grupo Kroton, formando um gigantesco negócio de educação.

