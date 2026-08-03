Evento gratuito mostra tendências de IA e gestão de contratos para a reforma tributária

Como medir o retorno da inteligência artificial? Quais contratos precisam ser revisados diante da reforma tributária? E de que forma a automação pode reduzir riscos sem comprometer a experiência do cliente? Essas são algumas das questões que estarão no centro do Momentum Digital 2026, no dia 12 de agosto.

Principal evento da Docusign no mundo, o Momentum reúne anualmente clientes, parceiros e especialistas para apresentar tendências de mercado, novidades de produto e casos reais de transformação digital.

Após a edição presencial realizada em abril, em São Paulo, a empresa promove agora uma versão digital, com agenda exclusiva e novos conteúdos voltados aos desafios que hoje mobilizam lideranças de negócios, tecnologia e jurídico.

Um dos principais temas do evento será a evolução da inteligência artificial dentro das empresas. Uma pesquisa global da Deloitte , com mais de 1.100 executivos, aponta que organizações que adotaram automação e inteligência artificial nessa área registraram ganhos médios de eficiência de 36%, além de reduções equivalentes em custos operacionais.

No evento, especialistas discutirão quais casos de uso estão gerando resultados concretos e o que as empresas precisam fazer para transformar iniciativas de IA em ganhos efetivos para o negócio.

Como a reforma tributária muda a gestão de contratos

A reforma tributária também estará no centro da programação. Com o início da fase de transição para o novo sistema, empresas passaram a revisar contratos para adequá-los às novas regras fiscais e avaliar impactos sobre precificação, repasse de custos e obrigações tributárias.

Para organizações que administram centenas ou milhares de acordos, o desafio ganhou escala. Cláusulas desatualizadas podem gerar riscos regulatórios, disputas comerciais e impactos financeiros ao longo da implementação das mudanças. Não à toa, ao longo do evento, especialistas mostrarão como reduzir riscos, acelerar revisões e preparar contratos para o novo ambiente regulatório.

A experiência do cliente entra na conversa

A transformação da gestão de acordos não afeta apenas áreas jurídicas e de compliance. Em setores como vendas, compras e atendimento, contratos fazem parte de jornadas que influenciam diretamente a velocidade de fechamento de negócios e a experiência oferecida aos clientes.

Segundo levantamento da Deloitte, empresas que adotaram automação e inteligência artificial reduziram, em média, 45% o tempo dedicado à gestão de acordos em áreas ligadas à experiência do cliente.

No Momentum Digital 2026, o tema será abordado sob a perspectiva da criação de jornadas digitais mais integradas, capazes de simplificar processos, reduzir atritos e melhorar a interação entre empresas, clientes e parceiros.

O que esperar do Momentum Digital 2026

Além dos debates sobre inteligência artificial, reforma tributária e experiência do cliente, executivos e especialistas compartilharão, durante o evento, experiências de transformação digital e casos práticos de aplicação de tecnologia em diferentes setores.

Entre os participantes confirmados estão Christiano Lucena, vice-presidente e general manager da América Latina da Docusign; Luciane Dalmolin, vice-presidente de vendas da companhia; além de representantes de organizações como Costa Law, Cia. de Estágios e Grupo Estratégia.

As inscrições para o Momentum Digital 2026 são gratuitas. Confira aqui a programação completa e faça sua inscrição.