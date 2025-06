Menos logo, mais poder: os bastidores do branding mais desejado do mundo

Em um cenário saturado por logomania e ostentação, marcas como The Row, Loro Piana e Bottega Veneta têm se destacado ao adotar uma abordagem mais sutil e refinada: o quiet luxury. Essa tendência valoriza a qualidade, a autenticidade e a exclusividade, comunicando sofisticação sem recorrer a logotipos chamativos ou campanhas publicitárias extravagantes. O luxo silencioso tem conquistado um público cada vez mais exigente, que prefere elegância à ostentação.

O minimalismo sofisticado de The Row

A The Row, fundada por Mary-Kate e Ashley Olsen em 2006, exemplifica essa filosofia ao priorizar designs minimalistas e materiais de alta qualidade. A marca cresceu significativamente, alcançando um valor estimado de US$ 1 bilhão, sem depender de estratégias de marketing tradicionais. “Sua comunicação discreta e foco na excelência artesanal atraem consumidores que valorizam a elegância atemporal.” A ausência de logotipos se tornou parte da identidade da marca.

Loro Piana e a excelência silenciosa

A Loro Piana, com quase um século de história, é reconhecida por sua dedicação à qualidade excepcional e ao uso de materiais raros, como a vicunha e a lã Merino. A marca italiana mantém presença discreta no mercado, evitando logotipos evidentes e investindo em storytelling que destaca sua herança e artesanato. Essa narrativa consistente reforça sua posição como símbolo de luxo silencioso e refinado.

Bottega Veneta e o poder da identidade sem logotipo

Já a Bottega Veneta, conhecida por seu icônico intrecciato, reforça sua identidade de marca por meio de designs sofisticados e ausência de logotipos visíveis. Sob a direção criativa de Matthieu Blazy, a marca continua a inovar, mantendo-se fiel à sua filosofia de “quando suas próprias iniciais são suficientes”, atraindo consumidores que apreciam a discrição e a qualidade superior.

Para profissionais de marketing e branding, o sucesso dessas marcas oferece lições valiosas sobre como construir desejo e valor percebido sem recorrer a estratégias de comunicação ostensivas. Investir em autenticidade, qualidade e consistência na narrativa da marca pode ser mais eficaz do que campanhas publicitárias barulhentas. O quiet luxury demonstra que, em um mercado saturado, menos pode ser mais — e que a sofisticação silenciosa pode conquistar consumidores exigentes e fiéis.

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

