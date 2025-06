LinkedIn: o palco é seu, mas você sabe usar os bastidores?

O LinkedIn tem deixado de ser apenas uma rede de currículos e se consolidado como um espaço estratégico de marketing e construção de marca.

Profissionais e empresas que entendem o funcionamento da plataforma conseguem se destacar, impulsionar suas carreiras e ampliar oportunidades de negócios..

Quer saber mais sobre o marketing? Inscreva-se AQUI e acompanhe quatro aulas virtuais e com certificado EXAME + Saint Paul sobre o tema; o treinamento tem duração de três horas e a última aula é ao vivo



Mas é preciso saber como usar

Segundo especialistas em conteúdo digital, o LinkedIn exige uma abordagem própria.

Para os profissionais, não se trata apenas de autopromoção, mas da entrega de valor e da construção de autoridade em torno de temas relevantes para a comunidade profissional. Para as marcas, a presença ativa é uma oportunidade de humanizar discursos, engajar audiências qualificadas e se posicionar.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Outra boa notícia é que a estratégia não está limitada a perfis corporativos.

Executivos e lideranças que atuam como creators — compartilhando experiências, análises e bastidores do dia a dia — tornam-se vetores de influência e reputação institucional.

Nesse cenário, o conteúdo deixa de ser apenas institucional e passa a carregar camadas de autenticidade e proximidade, atributos valorizados na comunicação contemporânea.

Uma janela de oportunidade

Para os profissionais de marketing, dominar a linguagem do LinkedIn é cada vez mais uma habilidade estratégica.

Criar, editar e distribuir conteúdo de forma orgânica dentro da plataforma exige conhecimento sobre algoritmos, comportamento de audiência e tendências de engajamento — competências que valorizam o currículo e diferenciam os talentos em um mercado competitivo.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Além disso, há um movimento crescente de empresas investindo em programas de embaixadores internos, nos quais colaboradores são estimulados a criar conteúdo sobre suas experiências, cultura da empresa e visão de mercado. Essa prática fortalece a marca empregadora e dá protagonismo aos profissionais, criando um ciclo positivo de visibilidade mútua.

Destaque-se no mercado

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga