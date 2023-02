Melhores e Maiores 2023: inscrições estão abertas

Este ano será ainda mais especial para o mais reconhecido prêmio da economia e negócios do Brasil. A 50ª edição do Melhores e Maiores acontecerá em setembro, com a edição especial impressa, um novo site e a premiação presencial.

As empresas que quiserem concorrer a algumas das categorias principais devem preencher este link.

As informações das empresas serão enviadas diretamente ao departamento responsável do Ibmec, responsável pela metodologia da premiação. Assim como na edição passada, a premiação levará em conta não só indicadores financeiros e contábeis, mas também o crescimento das empresas e boas práticas sociais, ambientais e de governança. Um escopo maior, mais efetivo e mais atual.

“Melhores e Maiores sempre foi a premiação mais reconhecida da economia brasileira, e e este ano chega à sua 50ª edição”, afirma Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME. “Considerando também as ações no âmbito social, ambiental e de governança, conseguimos ter um retrato mais atual e mais fiel das empresas com bons resultados e práticas responsáveis.”

A metodologia visa ampliar o conceito de maior e melhor. “O quantitativo já não é o suficiente. Nossos indicadores incorporam o papel da empresa dentro da sociedade à avaliação”, destaca Amorim.

Para a análise mais ampla e criteriosa possível, um comitê de especialistas escolhido pela direção da EXAME vai validar os dados para chegar às vencedoras do ano. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o prêmio deste ano.

Qual o objetivo da premiação Melhores e Maiores?

O ano de 2021 marcou a retomada econômica, ainda que sobre uma base negativa depois de dois anos de retração. Muitas empresas se reinventaram durante a pandemia por meio de uma série de inovações e de transformação digital. A tendência se manteve no ano passado. Nosso desafio é mapear o desempenho empresarial brasileiro nesse cenário ao mesmo tempo turbulento e desafiador, mas cheio de oportunidades.

Quais foram as categorias do ano passado?

As empresas puderam indicar sua classificação em 16 categorias: Agronegócio; Alimentos e Bebidas; Atacado e Varejo; Bens de Capital e Eletroeletrônicos; Energia; Farmacêutico e Beleza; Imobiliário e Construção Civil; Moda e Vestuário; Papel e Celulose; Petróleo e Químico; Saneamento e Meio Ambiente; Saúde e Serviços de Saúde; Serviços Financeiros; Siderurgia, Mineração e Metalurgia; Tecnologia e Telecomunicações; Transporte, Logística e Serviços Logísticos. Em caso de dúvida sobre adequação da categoria, o critério utilizado foi a principal origem do faturamento, de onde vem a maior parte da receita da empresa.

Quais são foram as categorias especiais de Melhores e Maiores?

Além das 16 categorias principais, foram premiadas a startup do ano e o empreendedor social do ano, eleitos por um comitê executivo da Exame. A edição passada também trouxe as listas dos maiores bancos; cooperativas; empresas de educação; seguradoras; operadoras de planos de saúde; e participações e mídia, por ordem de faturamento.

Quem pode se inscrever na premiação?

Empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Como minha empresa pode se inscrever?

Por meio deste link de inscrição, até o dia 10 de maio de 2023.

Minha empresa não tem dados públicos. Ela pode se inscrever?

Sim, se até a data de 10 de maio os dados forem publicados no site da sua empresa.

Quando o ranking será publicado?

O ranking será publicado na edição de setembro da EXAME deste ano.

Qual período será levado em consideração?

O levantamento, sempre seguindo rigorosos critérios de avaliação, analisará os dados relativos a 2022, ano que registrou 3,1% de crescimento do PIB.

Quem fará a análise dos dados?

Para esta edição, a EXAME contará com uma metodologia exclusiva desenvolvida pelo Ibmec, uma das principais escolas de negócios do Brasil, para avaliar as empresas de setores diversos da economia. Uma comissão escolhida pela direção da EXAME vai validar os resultados para chegar às melhores empresas do ano.

Que critérios serão levados em consideração na avaliação das empresas?

Três critérios serão levados em consideração: resultados contábeis das empresas, crescimento dentro do segmento e responsabilidade social, ambiental e compliance corporativo (que inclui governança, responsabilidade social e ambiental e histórico). A metodologia completa pode ser conferida aqui.

Minhas dúvidas não foram resolvidas. Qual o canal de comunicação para obter mais informações?

As empresas participantes que sentirem necessidade de retificar informações poderão entrar em contato com a equipe responsável pela captação e conferência dos dados por meio do e-mail: mmexame@ibmec.edu.br.