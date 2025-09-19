Negócios

MEI já pode pagar o DAS com cartão de crédito; veja como

Nova opção vale para pagamentos mensais, cobranças em atraso e excesso de receita, e já está disponível no sistema da Receita Federal

Daniel Giussani
Repórter de Negócios

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09h59.

Microempreendedores Individuais agora têm um novo jeito de quitar seus tributos sem depender do saldo bancário do dia.

A Receita Federal passou a permitir o pagamento do DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, por cartão de crédito.

A nova opção vale para o DAS mensal, o DAS de Cobrança (quando há débitos em aberto) e o DAS de Excesso de Receita, usado quando o faturamento passa do teto permitido para a categoria.

A funcionalidade já está disponível no sistema da Receita, dentro do menu “Pagar Online”.

Como funciona o pagamento por cartão

  • Passo 1: Escolher o período de apuração que quer pagar.

imagem 1

  • Passo 2: Clicar em "sim" para ir para a página do e-Arrecada

imagem 2

  • Passo 3: Na página do e-Arrecada, optar por "Cartão de crédito".

imagem 3

  • Passo 4: Preencher as informações com o cartão de crédito e pagar

imagem 4

 

