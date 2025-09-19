MEI já pode pagar o DAS com cartão de crédito; veja como

Repórter de Negócios
Microempreendedores Individuais agora têm um novo jeito de quitar seus tributos sem depender do saldo bancário do dia.
A Receita Federal passou a permitir o pagamento do DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, por cartão de crédito.
A nova opção vale para o DAS mensal, o DAS de Cobrança (quando há débitos em aberto) e o DAS de Excesso de Receita, usado quando o faturamento passa do teto permitido para a categoria.
A funcionalidade já está disponível no sistema da Receita, dentro do menu “Pagar Online”.