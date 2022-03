McDonald's fecha restaurantes na Rússia

O McDonald's disse na terça-feira que vai fechar, temporariamente, seus restaurantes na Rússia. Dessa forma, a rede se torna a mais recente empresa ocidental a interromper operações no país depois da invasão da Ucrânia, segundo a Reuters.

Grandes marcas globais já estavam sendo sendo pressionadas a paralisar -- mesmo que temporariamente -- as operações na Rússia. McDonald's, PepsiCo e Estee Lauder estão entre as companhias notificadas pela Controladoria do estado de Nova York, principal órgão de auditoria e fiscalização. Outras empresas que receberam a carta, ainda segundo a agência de notícias, foram a Mondelez, Fortinet, Kimberly-Clark, Bunge, Coty e Trimble.

Nesta terça-feira, hashtags como como #BoycottMcDonalds e #BoycottPepsi já circulavam nas mídias sociais, aumentando a pressão sobre as companhias.

Uma equipe da Universidade de Yale, que mantém uma lista de empresas com presença significativa na Rússia, afirma que cerca de 230 anunciaram sua retirada do país desde a invasão da Ucrânia.

