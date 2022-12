Masterclass gratuita ensina como implementar uma das principais tendências do século nas empresas

Ao lado de tecnologia, inteligência artificial e inovação, o NET Zero compõe a lista de tendências para os negócios nos próximos anos e está na mira de grandes e pequenas empresas.

O NET Zero se refere às estratégias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. O compromisso foi definido durante o Acordo de Paris, em 2015. Na ocasião, 195 países se reuniram com o objetivo de frear o aquecimento global e reduzir a crise climática.

Desde então, o termo tem entrado como prioridade para a maioria das empresas e CEOs do mundo todo. De acordo com uma pesquisa da Aberje, o ESG (sigla em inglês para questões Ambientais, Sociais e de Governança) já é prioridade e está nas agendas de 95% das empresas nacionais.

Uma estimativa do Fundo Monetário Internacional aponta que serão necessários até US$ 10 trilhões em investimentos globais nas próximas décadas para mitigar as mudanças climáticas.

O fato é que as empresas não têm muita opção para ficar de fora desta tendência. Os esforços para o NET Zero são necessários para a manutenção das condições de vida no planeta.

Além disso, consumidores e investidores têm considerado cada vez mais a postura ambiental e social de empresas, sejam elas grandes ou pequenas, na hora de comprar produtos, contratar serviços e investir dinheiro.

Um estudo recente da Opinion box, apontou que 67% dos consumidores entrevistados pesquisam as práticas de responsabilidade social e ambiental das empresas antes de comprar.

Não à toa, quase 70% das instituições já possuem uma área estruturada responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento de métricas de sustentabilidade, dentre elas, o NET Zero.

Só em 2021, o número de companhias que prometeu zerar as emissões de carbono até 2050 atingiu 3 mil organizações. Na prática, as empresas que se comprometeram com o NET Zero afirmam que deixarão de emitir carbono até 2050, entre elas estão Pepsico, HP, Avantium, Innocent e Scania.

O potencial das estratégias NET Zero é tanto que a transição para uma economia de zero carbono deve gerar mais de 22 milhões de empregos em diversos setores nos próximos anos. Foi o que apontou o relatório “O Emprego em um futuro de zero emissões líquidas na América Latina e Caribe”.

NET Zero: como implementar nas empresas?

