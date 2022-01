Mastercard tem lucro acima do esperado no 4º trimestre

A Mastercard teve lucro trimestral acima do esperado por analistas, impulsionada por aumento no consumo nos Estados Unidos e crescimento em mercados internacionais que foi puxado por alta no turismo.

O lucro da Mastercard no quarto trimestre subiu para US$ 2,4 bilhões, ou US$ 2,41 por ação, ante US$ 1,8 bilhão, ou US$ 1,78 por papel um ano antes.

Em termos ajustados, a Mastercard teve lucro de US$ 2,35 por ação. Analistas, em média, esperavam resultado positivo de US$ 2,21 por papel, segundo dados da Refinitiv.

A receita trimestral líquida da empresa avançou 27%, para US$ 5,2 bilhões.

