Mars considera aquisição da Kellanova por R$ 154 bilhões, afirma Reuters

A Mars, uma das maiores empresas de alimentos embalados do mundo, está avaliando a compra da Kellanova, fabricante de produtos como Cheez-It e Pringles, em uma transação que pode alcançar US$ 27 bilhões (R$ 154 bilhões). A possível aquisição colocaria a Mars em uma posição ainda mais dominante no mercado de snacks, mas também deve enfrentar o escrutínio dos reguladores antitruste. A informação é da Reuters.

As ações da Kellanova, que se separou da WK Kellogg no final de 2023, valorizaram-se em cerca de 20% desde então. No entanto, a empresa ainda negocia com um desconto em relação a concorrentes como Hershey e Mondelez, o que a torna um alvo interessante para fusões e aquisições.

Embora a Mars esteja explorando a possibilidade de compra, não há garantias de que um acordo será fechado. Outras empresas podem entrar na disputa pela Kellanova, e existe a chance de que as negociações não avancem. Até agora, nem a Kellanova nem a Mars comentaram oficialmente sobre as discussões em curso.

O setor de alimentos embalados tem visto uma série de fusões e aquisições nos últimos anos, com empresas buscando crescer para enfrentar desafios como a inflação de preços e as mudanças nas preferências dos consumidores. Em 2023, por exemplo, a J.M. Smucker adquiriu a Hostess Brands por US$ 5,6 bilhões (R$ 32 bilhões), consolidando ainda mais o setor.

No entanto, grandes fusões têm sido menos comuns desde a união entre Heinz e Kraft, ocorrida há quase uma década. Os reguladores dos EUA têm demonstrado crescente preocupação com acordos que possam levar ao aumento dos preços e à redução das opções para os consumidores. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, os preços dos alimentos subiram 25% entre 2019 e 2023, uma alta maior do que a de outros bens e serviços.

Oposição à fusão

A Comissão Federal de Comércio dos EUA e o estado do Colorado já manifestaram oposição à fusão entre a Kroger e a Albertsons, no valor de US$ 25 bilhões (R$ 143 bilhões), argumentando que a consolidação prejudicaria os consumidores ao aumentar os preços. Caso concretizada, a compra da Kellanova seria a maior aquisição já realizada pela Mars, superando a compra da VCA, uma rede de hospitais veterinários, por US$ 9,1 bilhões (R$ 52 bilhões) em 2017. A Mars, com sede em McLean, Virgínia, é controlada pela família fundadora e tem buscado diversificar suas operações por meio de aquisições estratégicas. A empresa gera cerca de US$ 47 bilhões (R$ 269 bilhões) em vendas anuais e opera em três divisões principais: Mars Petcare, Mars Snacking e Mars Food & Nutrition.

A Kellanova produz uma ampla gama de produtos alimentícios em 21 países e os distribui em mais de 180 mercados ao redor do mundo. Desde sua separação da WK Kellogg, a Kellanova ficou com marcas populares como Pop-Tarts, Rice Krispies Treats e Morningstar Farms, além de uma divisão internacional de cereais. A WK Kellogg, que manteve o negócio de cereais na América do Norte, incluindo marcas como Kellogg's e Frosted Flakes, possui um valor de mercado de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,59 bilhões) e firmou um acordo de licenciamento com a Kellanova.