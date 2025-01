A professora que transformou o couro pantaneiro em sinônimo de luxo

“Nosso couro era uma riqueza, mas era um commodity. Vem de um gado criado com práticas sustentáveis e menor impacto ambiental, mas não impactava diretamente a vida das pessoas”, explica Zanir. Ela via em sua cidade o êxodo de jovens que buscavam oportunidades fora de Rio Negro. “Meu sonho era que as pessoas tivessem mais oportunidades por aqui e não precisassem ir embora.”

Da sala de aula ao universo da moda

Durante 12 anos como professora da rede estadual, Zanir se deparava com as dificuldades enfrentadas por famílias carentes e jovens sem perspectivas. “Ficava triste quando perguntava o sonho de um aluno e ele não sabia responder”, lembra.

Com o afastamento da licenciatura por questões de saúde, ela viu a chance de retomar um sonho da adolescência: a moda. “Eu sabia que o couro pantaneiro era comprado por grifes internacionais, então pensei: por que não criar uma marca local de luxo que concorra com elas? Foi assim que nasceu a Zanir Furtado.”

Preparação e impacto social

Determinação foi o ponto de partida para transformar o sonho em realidade. Zanir buscou cursos de design de bolsas e encontrou no Empretec, do Sebrae, o apoio necessário para dar os primeiros passos como empresária. “A capacitação foi fundamental para mim e minha equipe. Todos os colaboradores fazem o Empretec, porque sem visão empreendedora fica difícil superar os desafios.”

Desde seu lançamento em 2019, a marca Zanir Furtado reflete uma luta por transformação social e valorização da cultura pantaneira. Ao utilizar mão de obra local e um acabamento impecável, Zanir consegue agregar valor ao material, gerar empregos na comunidade e preservar o meio ambiente. O que antes era uma riqueza exportada, agora é símbolo de luxo.

Expansão para o mercado internacional

Com sucesso local consolidado, Zanir planeja novos horizontes. Atualmente, suas bolsas e acessórios estão disponíveis no e-commerce e em multimarcas selecionadas no Brasil. Em 2025, a marca se prepara para o mercado internacional, com representantes no Chile, Portugal e Alemanha.

Se o couro do gado pantaneiro é nobre, Zanir Furtado é a pessoa que o transforma em um legado de impacto social. Sua trajetória prova que é possível unir moda, empreendedorismo e responsabilidade em um ciclo positivo de mudanças.