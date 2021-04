Magazine Luiza recebe aval do Cade para compra da Hub Prepaid

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira a compra da Hub Prepaid pelo Magazine Luiza, sem restrições, apesar de objeções apresentadas pelo rival Mercado Livre.

A Hub presta serviços de conta digital e cartão pré-pago diretamente para os clientes e tornou-se nos últimos meses peça importante da estratégia do Magazine Luiza em desenvolver um ecossistema online para impulsionar seus negócios no comércio eletrônico.

O negócio foi anunciado em dezembro do ano passado por 290 milhões de reais.

"Não há, do ponto de vista concorrencial, quaisquer fundamentos sólidos capazes de obstar o presente ato de concentração", afirmou a conselheira Paula Azevedo, relatora do caso no Cade.

Mais cedo, o Magazine Luiza anunciou a compra da plataforma multimídia Jovem Nerd, voltada para o público nerd e geek do país, para integrar o conteúdo da empresa ao aplicativo da rede de varejo.

As ações do Magazine Luiza exibiam queda de 0,5% às 15h41, enquanto o Ibovespa tinha valorização de 0,9%.