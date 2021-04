Magalu compra site Jovem Nerd e aposta em integração de conteúdo

A Magalu partiu para mais uma aquisição com o objetivo de ampliar sua presença digital. A empresa anunciou, em comunicado divulgado ao mercado, a compra do Jovem Nerd.

O site tem conteúdo sobre cultura pop, tecnologia e cultura nerd, como histórias em quadrinhos e cinema. Em 2020, a Magalu fez uma compra parecida, ao adquirir o site focado em tecnologia Canaltech.

No comunicado ao mercado, a Magalu afirma que o conteúdo produzido pelo site Jovem Nerd, em áudio, vídeo e texto, continuará a ser veiculado em seus canais. No entanto, esse material será integrado também ao Super App Magalu, ampliando seu alcance.

Fundado em 2002 por Alexandre Ottoni e Deive Pazos, o Jovem Nerd tem mais de 5,5 milhões de inscritos em seus canais no Youtube e os programas já superaram a marca de um 1 bilhão de views na plataforma.

Além disso, o Jovem Nerd também tem mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram e mais 3 milhões no Twitter.

O Jovem Nerd foi um dos pioneiros na produção de podcasts no Brasil, com o lançamento do Nerdcast em 2006. No ar há 15 anos, o programa foi o primeiro no Brasil a ultrapassar a marca de um 1 bilhão de downloads.

Com a aquisição, o Magalu consegue expandir ainda mais a audiência audiência -- que já conta com a CanalTech, o Steal the Look e o próprio Magalu -- e aumenta o alcance dos seus anúncios para as marcas.