Magazine Luiza entregará compras online em até 1 hora

Quem comprar no Magalu, poderá receber a mercadoria em até 1 hora sem nenhum custo adicional ao frete. Por ora, o serviço está disponível em 11 cidades brasileiras: Aracaju; Belém; Campina Grande (PB); Fortaleza; João Pessoa; Maceió; Recife; Ribeirão Preto (SP); São Paulo; Salvador; e Teresina. Mas outras dez localidades já estão em estudo.

“Neste ano, serão bem mais que dez cidades e somos bem agressivos”, diz Luís Fernando Kfouri, diretor de operações logísticas do Magazine Luiza. No ano passado, o Magazine Luiza havia anunciado o avanço das opções de entrega em até 24h, que, naquele momento, representavam somente 5% das vendas no site. Atualmente, essa opção representa mais de 50% das encomendas entregues.

Esse projeto já está em piloto há cerca de três semanas e, para funcionar, foram atualizadas 75 lojas da empresa em todo o Brasil, que tiveram transformações para se tornarem “minicentros logísticos”. Como toda a logística é realizada com motocicletas — pelo menos neste momento —, o limite de peso é para 6 kg, mas, em breve, o plano será expandir para as entregas feitas com veículos maiores.

Por enquanto, a nova modalidade ficará restrita ao raio de 5 quilômetros a partir das lojas capacitadas e não há limites de valor (que pode ser desde um objeto simples até um iPhone, por exemplo). E, segundo o executivo, no caso das compras realizadas com parceiros no marketplace do Magalu, o projeto para as entregas mais rápidas está em estudos e deve começar a valer em agosto deste ano.

No próximo mês, o Magazine Luiza deverá estrear a entrega em até 1 hora para o Rio de Janeiro e outras cidades também já estão na fase final de adaptação, como é o caso de Belo Horizonte; Brasília (DF); Curitiba; Goiânia e Porto Alegre. Nas unidades que já fazem entregas com a modalidade, entre 70% e 80% das encomendas já são entregues com o prazo menor.

