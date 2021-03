Magalu compra VipCommerce e quer ser seu supermercado favorito

O Magazine Luiza acaba de anunciar a aquisição da VipCommerce, plataforma de e-commerce com foco em varejo de alimentos. A ferramenta funciona como um atalho para que milhares de varejistas alimentares se conectem ao marketplace do Magalu.

Sediada em Belo Horizonte, a VipCommerce permite que varejistas analógicos criem -- de forma rápida e fácil -- lojas digitais para desktop, celular e apps. Além da integração, a plataforma oferece a gestão completa do ciclo do pedido -- da compra à entrega final -- e o controle de estoque em tempo real.

Atualmente, a VipCommerce oferece tecnologia para mais de 100 redes de supermercados, com 400 lojas localizadas em 18 estados do país. Sua plataforma reúne mais de 300 000 itens em estoque e processa 250 milhões de reais em vendas anualizadas.

Categoria mercado é foco

Desde o início da pandemia, o Magalu tem expandido rapidamente a sua categoria de mercado -- inicialmente com foco no estoque próprio, possibilitando que os clientes recebam em suas casas com segurança. Atualmente, a categoria representa mais de 40% de todos os itens vendidos no e-commerce do Magalu, que já é um dos maiores vendedores online de mercado no Brasil.

A aquisição da VipCommerce permite que milhares de supermercados juntem forças com o Magalu. A combinação da categoria de mercado da empresa (1P) com o sortimento de supermercados locais (3P) possibilitará a oferta de uma cesta completa de produtos no superaplicativo do Magalu, incluindo itens perecíveis.

Em 2020, o Magalu realizou 11 aquisições estratégicas. Foram compradas, entre outras, a Estante Virtual, de venda de livros novos e usados, a startup de delivery de alimentos AiQFome, a Hubsales, que conecta fabricantes ao consumidor final, a Stoq, de tecnologia para PDV, a plataforma de mídia da Inloco, o site de conteúdo de tecnologia Canaltech, a escola de marketing Digital ComSchool e a fintech Hub.

Aquisições

Esta não é a primeira aquisição que a Magalu faz relacionada ao varejo de alimentos. No ano passado a empresa comprou o app de delivery AiQFome, na época presente em 350 cidades. Ao todo, foram ao menos oito aquisições ao longo de 2020.

No terceiro trimestre, a companhia registrou R$12,3 bilhões de receita, um crescimento de 81,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Além de já ter superado as vendas de 2019, quando foram R$27,3 bilhões. O resultado consolidado dos doze meses de 2020 será divulgado em breve.