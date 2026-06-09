Inglaterra x Costa Rica: que horas e onde assistir ao amistoso antes da Copa do Mundo 2026

A Inglaterra enfrenta a Costa Rica nesta quarta-feira, 10, às 17h (horário de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção inglesa utiliza o confronto como preparação final para o Mundial. A equipe comandada por Thomas Tuchel estreia no torneio no dia 17 de junho contra a Croácia e integra o Grupo L, que também conta com Gana e Panamá.

Onde assistir ao jogo?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo da Inglaterra x Costa Rica?

O amistoso entre Inglaterra e Costa Rica acontece às 17h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 10 de junho.

Como chegam as seleções?

A Inglaterra faz seus últimos ajustes antes da Copa do Mundo e chega ao amistoso como uma das seleções mais observadas da competição, contando com nomes como Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka.

A Costa Rica não conseguiu vaga para o Mundial de 2026 e aproveita a partida para dar experiência a atletas mais jovens dentro do processo de renovação da equipe.

Prováveis escalações

Inglaterra (técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Reece James, Stones, Guéhi e O'Reilly; Rice e Bellingham; Saka, Rogers e Gordon; Kane.

Costa Rica (técnico: Fernando Batista)

Sequeira; Quirós, Mitchell, Faerron e Azofeifa; Zamora, Galo, Soto e Alcocer; Madrigal e Ugalde.

Histórico do confronto

Inglaterra e Costa Rica se enfrentaram pela última vez em junho de 2018, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia. Os ingleses venceram por 2 a 0.