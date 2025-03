Obra costuma dar um monte de problema. Ele viu aí um baita negócio

A construção civil no Brasil está em constante evolução, com um mercado cada vez mais competitivo e desafiador. Grandes construtoras enfrentam a dificuldade de otimizar custos, prazos e garantir a qualidade dos empreendimentos em um setor saturado e com margens apertadas.

É nesse cenário que surge a MAC Consultoria e Engenharia, uma empresa de Goiânia fundada em 2015. A MAC surgiu para resolver um problema central do mercado: a ineficiência na gestão de projetos de construção, onde custos são elevados e prazos são frequentemente descumpridos.

Em 2023, a MAC Consultoria e Engenharia obteve uma receita de R$ 2.171.546,29, um crescimento de 47% em relação ao ano anterior, quando faturou R$ 869.973,22. Este desempenho consolidou a empresa na 14ª posição no ranking Negócios em Expansão 2024, na categoria de empresas com faturamento de 2 a 5 milhões de reais.

A receita em 2024 ficou em R$ 3.191.366,24, um crescimento de 47% em comparação ao ano anterior e o triplo do que foi feito em 2022. Segundo Cunha, fundador da MAC, o salto reflete o sucesso da gestão técnica avançada, da presença estratégica no Centro-Oeste e do foco em tecnologia, capacitação e parcerias sólidas.

O início de tudo

O goiano Marco Cunha, fundador da MAC Consultoria e Engenharia, tem mais de 30 anos de experiência no setor de construção civil. Já trabalhou em grandes multinacionais, como McDonald's e Brookfield Incorporações, onde adquiriu experiência em execução de grandes projetos de infraestrutura.

Foi nesses ambientes que ele percebeu a falta de especialização e eficiência na gestão de obras no Brasil. Ele passou a se questionar sobre como poderia transformar o mercado, oferecendo praticidade e diminuindo custos e prazos.

A solução veio em forma da MAC Consultoria. Ela começou a operar na cidade de Goiânia em 2015, com foco na otimização de custos, controle de prazos e alta qualidade nos projetos.

“Acredito que a construção civil precisa de uma gestão mais especializada, e é isso que buscamos entregar aos nossos clientes”, afirma Cunha. A empresa oferece uma gama de serviços, incluindo consultoria para a legalização e fiscalização de obras; gestão e planejamento de projetos e gerenciamento de obras e empreendimentos.

Os planos para 2025

Em 2024, a empresa iniciou o gerenciamento de importantes projetos, como o Resort Quinta Santa Bárbara em Pirenópolis, um eco resort na região Centro-Oeste.

Além disso, a MAC fechou parcerias estratégicas com o Grupo Saga, com foco no gerenciamento das obras das concessionárias BYD em Goiás e Mato Grosso.

Para 2025, Marco Cunha planeja expandir ainda mais as operações da empresa, com o lançamento de novos escritórios em outras regiões do Brasil e uma nova divisão focada em investimentos estratégicos no setor imobiliário.

“Queremos continuar crescendo, ampliando nossas operações e diversificando nossos serviços. 2025 será um ano de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades”, diz Cunha.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio, mas quem concluir o cadastro antes de 31 de março ganhará o acesso a uma trilha de conteúdos online da plataforma LIT, da escola de negócios Saint Paul.

Não fique de fora da maior celebração do empreendedorismo brasileiro. Clique aqui para se inscrever.