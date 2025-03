Como funciona o sistema de carregamento da BYD que promete ser tão rápido quanto encher o tanque

A BYD apresentou uma nova tecnologia que promete reduzir o tempo de recarga de veículos elétricos. A Super e-Platform, segundo a empresa, permitirá carregar baterias em apenas 5 minutos, proporcionando 400 quilômetros de autonomia — tempo semelhante ao necessário para encher o tanque de um veículo a combustão. A plataforma ainda oferecerá uma velocidade de recarga duas vezes maior que a dos supercarregadores da Tesla.

A Super e-Platform utiliza a primeira arquitetura de alta tensão de 1.000V do mundo para veículos de passageiros com produção em massa. Esse sistema permite uma potência de carregamento de até 1.000 quilowatts, com uma velocidade de carregamento de até 2 quilômetros por segundo, o que é o dobro da capacidade dos supercarregadores da Tesla.

A BYD também desenvolveu uma bateria especializada para esse tipo de carregamento. Com canais otimizados para íons, a resistência interna da bateria foi reduzida em 50%, permitindo suportar correntes de até 1.000 amperes e taxas de carregamento de até 10C. O modelo Han L, equipado com esta bateria, pode atingir 400 quilômetros de autonomia em apenas 5 minutos de recarga.

O novo "carregador" também conta com o motor de 30 mil RPM de produção em massa, que aumenta a velocidade do veículo e reduz o peso e o tamanho, aumentando a densidade de potência. Além disso, a plataforma incorpora chips automotivos de carbeto de silício (SiC), que suportam tensões de até 1.500V e são essenciais para o carregamento ultrarrápido.

A BYD desenvolveu um terminal de carregamento de megawatt com resfriamento líquido, capaz de suportar até 1.360 kW de potência. Esse sistema é projetado para gerenciar as altas temperaturas geradas durante o processo de carregamento em alta potência. A empresa planeja expandir sua infraestrutura de carregamento, com o objetivo de instalar mais de 4.000 estações de recarga ultrarrápidas na China.

A Super e-Platform é compatível com postos de carregamento rápido públicos, utilizando tecnologia de carregamento inteligente para transformar postos existentes em postos de carregamento ultrarrápidos e estará disponível inicialmente nos modelos Han L e Tang L (Tan no Brasil). A pré-venda desses veículos já começou na China, com preços a partir de 270.000 yuans, e as entregas estão previstas para abril de 2025.