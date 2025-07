M&A das vendas: SalesHunter compra parte da Connect Sales e aposta em IA

A SalesHunter, empresa de Florianópolis especializada em recrutar e treinar vendedores para empresas de tecnologia, deu um passo importante ao comprar uma parte da startup Connect Sales.

O objetivo é diversificar o que a SalesHunter já oferece, somando tecnologias que ajudam no dia a dia das equipes comerciais, como automação e inteligência artificial.

A aquisição é parte da estratégia da SalesHunter de buscar não apenas bons vendedores, mas também ferramentas que ajudem a vender mais rápido e com mais eficiência.

O que muda com a aquisição?

A Connect Sales é uma startup criada em 2025, em Florianópolis, focada em automação de vendas usando inteligência artificial.

As soluções da empresa ajudam as equipes comerciais a qualificar leads mais rapidamente e a organizar dados automaticamente. Com isso, evita a perda de tempo dos vendedores com tarefas repetitivas.

O produto principal da Connect Sales é o SDR IA, um robô que conversa com os leads e agenda reuniões, tudo em tempo real, sem precisar da intervenção humana.

Outra ferramenta, o Connect Ops, faz uma “auditoria” nas ligações de vendas e ajuda a organizar as informações no CRM, economizando tempo da equipe comercial.

De acordo com Gustavo Salles, CEO da SalesHunter, essa parceria vai resolver problemas conhecidos nas equipes de vendas.

“O CRM é fundamental para qualquer time de vendas, mas muitos vendedores não conseguem registrar tudo direito, o que acaba gerando perda de dados e retrabalho”, diz Salles.

“Agora, com a ajuda da Connect Sales, podemos automatizar isso e melhorar o desempenho de nossos clientes.”

Essas novas soluções podem melhorar um dos maiores desafios das equipes comerciais: o tempo de resposta aos leads.

Ao longo de seis anos, a SalesHunter ajudou mais de 1.300 negócios, incluindo grandes nomes como RD Station, Meta e Pipefy.

Com a aquisição da Connect Sales, a empresa se prepara para oferecer mais do que apenas recrutamento e treinamento.

O objetivo agora é combinar o conhecimento da SalesHunter sobre vendas com as soluções tecnológicas da Connect Sales.

“A ideia é ir além do recrutamento. Com a Connect Sales, podemos oferecer soluções que automatizam o processo de vendas, economizando tempo e esforço para que as empresas possam se concentrar no que realmente importa: vender mais”, diz Salles.

O que vem por aí

Com a aquisição, a SalesHunter não só quer diversificar seus serviços, mas também aumentar sua base de clientes e sua receita.

Para 2025, a empresa projeta crescer 25%, atingindo cerca de R$ 3,5 milhões de faturamento.

Além disso, a nova linha de soluções baseadas em inteligência artificial deverá representar uma parte importante dessa receita.

Franky Neto, fundador da Connect Sales, agora vai comandar a área de produtos da SalesHunter, como Chief Product Officer (CPO).

“Agora, com a experiência da SalesHunter e a tecnologia da Connect Sales, podemos ajudar as empresas a escalar suas operações de vendas de forma mais eficiente”, afirma Neto.

Com a integração das equipes da SalesHunter e da Connect Sales já em andamento, a empresa agora foca em expandir suas soluções para mais empresas e mercados.

A expectativa é que, até 2026, as novas ferramentas de inteligência artificial sejam responsáveis por uma parte importante da receita da SalesHunter.

A empresa também está comprometida em seguir seu caminho de crescimento sustentável, sempre com o objetivo de ajudar seus clientes a melhorar suas vendas e a formar equipes comerciais mais eficientes.