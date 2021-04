Lucro do Goldman Sachs dispara no 1º tri e supera previsões

O Goldman Sachs reportou nesta quarta-feira um salto expressivo no lucro do primeiro trimestre, quando o maior banco de investimento de Wall Street se beneficiou dos níveis recordes da atividade global de negociações.

O desempenho também foi influenciado por uma base de comparação favorável com o ano anterior, quando o banco separou mais recursos para cobrir potenciais perdas com empréstimos corporativos devido à pandemia do coronavírus e reduziu o valor de alguns ativos.

O lucro líquido aplicável aos acionistas ordinários do banco norte-americano aumentou para 6,7 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, de 1,12 bilhão de dólares no mesmo período do ano anterior.

O lucro por ação disparou para 18,60 dólares, de 3,11 dólares um ano antes. Analistas, em média, esperavam um lucro de 10,22 dólares por ação, de acordo com a estimativa do IBES da Refinitiv.