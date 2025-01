China aprova investimento de US$ 7 bilhões de seguradoras no mercado de ações

A Superintendência Regulatória Financeira da China aprovou a segunda rodada do projeto piloto para investimentos de longo prazo no mercado de ações, com um volume inicial de RMB 52 bilhões (cerca de US$ 7,1 bilhões). Empresas como China Pacific Life Insurance, Taikang Life Insurance e Sunshine Life Insurance, além de suas subsidiárias de gestão de ativos, foram habilitadas a participar dessa iniciativa. O objetivo principal é fortalecer a estabilidade do mercado de capitais e promover a operação sustentável do setor financeiro.

As seguradoras participantes atuarão como investidores de capital de longo prazo, também conhecidos como “capital paciente”, garantindo a alocação estratégica de recursos no mercado chinês.

Estratégia para estabilidade e longo prazo

De acordo com especialistas, o ingresso de fundos de seguradoras no mercado de ações desempenha um papel fundamental na revitalização dos mercados de capitais. “[Grifar] Esta iniciativa reflete a necessidade de manter uma operação financeira estável e de longo prazo”, destacam os analistas.

Durante uma coletiva de imprensa realizada em 23 de janeiro, Xiao Yuanqi, vice-diretor da Superintendência Regulatória Financeira, explicou que o projeto tem um volume total estimado de RMB 100 bilhões. Desses, RMB 50 bilhões foram liberados antes do Festival da Primavera para aplicação imediata no mercado.

O novo mecanismo é mais flexível e permite a criação de fundos individuais ou conjuntos pelas seguradoras, facilitando a alocação estratégica de recursos e equilibrando rentabilidade, segurança e liquidez.

Resultados do primeiro projeto piloto

O primeiro projeto piloto, lançado em outubro de 2023, envolveu empresas como China Life Insurance e New China Life Insurance, com um aporte de RMB 50 bilhões. Desde então, os resultados foram avaliados como positivos, equilibrando lucratividade e segurança nos investimentos.

Segundo a Dongguan Securities, a diversificação das carteiras e o aumento da participação em ativos de equity têm ajudado as seguradoras a:

Melhorar os retornos financeiros;

Reduzir pressões causadas pelo prejuízo de spread;

Contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor financeiro.

Essa medida também traz benefícios para o mercado de ações chinês, aumentando sua estabilidade e atraindo capitais de médio e longo prazo.

Perspectivas para 2025

Especialistas estão otimistas quanto ao impacto dessa nova rodada de investimentos. “[Grifar] Estima-se que os recursos das seguradoras cresçam a taxas de dois dígitos em 2025”, com foco em produtos de poupança e prêmios de renovação.

Esse cenário reforça a capacidade do mercado chinês de absorver capital e fomentar o crescimento sustentável. O aumento dos ativos de equity na alocação de recursos das seguradoras também é visto como um fator estratégico para melhorar os retornos do setor e apoiar o crescimento econômico.