Lucro da Cielo mais do que dobra no 3º trimestre

A empresa de pagamentos Cielo viu seu lucro mais do que dobrar no terceiro trimestre, beneficiada pelo crescimento das receitas em segmentos mais lucrativos, que aumentaram em velocidade bastante superior ao das despesas totais.

A empresa controlada por Bradesco e Banco do Brasil, anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 211,9 milhões de reais de julho a setembro, um salto de 111,1% sobre um ano antes.

Aproveite a nova temporada de balanços para investir! Baixe o e-book gratuito "Indicadores de valor: como ler o balanço de uma empresa"

"O resultado se beneficiou do crescimento dos volumes capturados e da expansão da antecipação de recebíveis", afirmou a Cielo no relatório de resultados.

Além disso, o resultado da divisão Cateno, de cartões de crédito do Banco do Brasil, cresceu 128%, beneficiado pelo reembolso de gastos do arranjo de pagamentos Ourocard.

O volume de pagamentos processado pela Cielo no trimestre cresceu 8,5% ano a ano, dando impulso à receita líquida, que cresceu 4,4%, para 3 bilhões de reais.

Na outra ponta, os gastos totais tiveram queda de 3,9%, para 2,6 bilhões de reais.

Com isso, o resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) somou 692,8 milhões de reais, um salto de 44,3%, com a margem Ebitda avançando 6,4 pontos percentuais, para 23%.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.