L’Oréal dobra capacidade no Brasil com mega centro de distribuição em SP

A gigante dos cosméticos L’Oréal está dobrando sua aposta no Brasil, com a inauguração de um novo centro de distribuição na cidade de Jarinu, interior de São Paulo. A nova instalação tem capacidade para 75 mil posições, quase o dobro da capacidade do centro de distribuição anterior, que fica no Rio de Janeiro e suporta cerca de 40 mil posições.

A nova instalação -- um dos maiores centros de distribuição da L’Oréal no mundo -- tem mais de 62,5 mil metros quadrados, o que equivale a nove campos de futebol, com possibilidade de expandir por mais 20 mil metros quadrados. “A ideia é que novo CD suporte o crescimento da companhia no Brasil pelos próximos dez anos. É uma instalação do tamanho das nossas ambições para o país”, diz Jeferson Fernandes, diretor de operações da L'Oréal Brasil.

A localização no interior de São Paulo também vai tornar a entrega mais rápida para a maior parte dos clientes da L’Oreal, que estão localizados na região Sul, em São Paulo e no sul de Minas Gerais. O tempo de entrega deve diminuir de três dias para entregas no mesmo dia para os clientes em São Paulo. “Hoje isso conta muito, os clientes estão demandando mais agilidade com melhor serviço”, diz.

Além da agilidade, a proximidade com os clientes vai reduzir o custo da entrega. Com investimento de centenas de milhões de reais, o novo CD foi construído de forma a ser carbono neutro e com isso vai fazer com que a L’Oréal reduza um terço de sua emissão de carbono no Brasil. Por conta da proximidade com os principais clientes da empresa, o CD também permitirá uma redução de cerca de 28% nas emissões de CO2 provenientes do transporte.

Cabelos em alta

A L'Oréal Brasil cresceu dois dígitos no primeiro trimestre de 2022, após um crescimento de 18% em 2021. As categorias de cuidados com a pele e cabelos, que ganharam força na pandemia, continuam em alta e foram responsáveis por grande parte do desempenho da companhia esse ano, enquanto a categoria de maquiagem começa a se recuperar.

Dentre as marcas da L’Oréal que mais crescem no Brasil estão Elseve e Kerastase, ambas focadas em cabelos. Segundo a L’Oréal, as brasileiras usam em média cinco produtos para cabelos diariamente, enquanto as francesas por exemplo usam três, o que reforça a importância estratégica do Brasil para a companhia.