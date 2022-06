Boticário cria batom inteligente para deficientes visuais e físicos e promete aplicação sem erros

Um dispositivo eletrônico capaz de auxiliar pessoas com deficiência visual ou nos membros superiores a realizar tarefas cotidianas parece ser, à primeira vista, uma atribuição ligada ao setor de saúde. No entanto, um projeto de pesquisa do Grupo Boticário quer levar a ideia também para a indústria da beleza. Em parceria com o centro de inovação CESAR, a empresa está desenvolvendo um batom inteligente dotado de inteligência artificial para pessoas com deficiência visual ou física que desejam, ainda assim, fazer uso da maquiagem.

O produto, fruto de um projeto de pesquisa que já dura seis anos, é responsável por aplicar batom nos lábios de forma automática, sem borrar. Para isso, faz uso de um sensor instalado em câmeras que monitora os limites da mucosa, diferenciando a pele dos lábios e do rosto para a aplicação.

O lançamento, segundo a empresa, é mais um passo em uma extensa jornada em favor das boas práticas sociais — desta vez, mirando a acessibilidade e inclusão, afirma Gustavo Dieamant, diretor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Boticário. “Entendemos que nosso papel é contribuir para uma sociedade mais inclusiva, onde todas as pessoas tenham oportunidade de participar das várias interações de seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de preconceito ou barreira", diz.

"Isto reflete, inclusive, dois dos 16 compromissos assumidos pelo Grupo, e que são focados em alavancar a Diversidade e Inclusão em Produtos. Por isso, o nosso protótipo do Batom Inteligente é muito significativo nesta missão”.

Como funciona o batom inteligente do Boticário?

O sistema de IA do batom inteligente reconhece os limites dos lábios a partir de uma foto tirada pelas câmeras do dispositivo. Com base nas informações obtidas com a fotografia, o sistema envia para o aplicador as coordenadas corretas para a aplicação.

A partir daí, a máquina aplica o batom escolhido e orienta o usuário sobre como se posicionar e sobre o início e final da aplicação a partir de indicações sonoras.

Veja, abaixo, o vídeo do protótipo em funcionamento:

Quanto custa?

Por se tratar de um item em desenvolvimento, o batom inteligente do Boticário ainda não está a venda. Segundo a empresa, a tecnologia proprietária já foi patenteada pelo Grupo e em breve o item entrará em fase de testes com consumidores reais que possam fazer críticas e sugestões a respeito da acessibilidade do produto.