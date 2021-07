Em meio à alta no preço de veículos, Localiza divulga resultados do 2º tri

A Localiza (RENT3), empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas, vai anunciar seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2021 nesta quinta-feira, 29. A expectativa é de bons números, diante de um cenário de flexibilização das medidas contra a disseminação da covid-19 e a possível retomada do aluguel de veículos, setor especialmente beneficiado pelas restrições de circulação.

Com as restrições de circulação, a Localiza viu o modelo de negócio pautado no “carro por assinatura” refletir em bons resultados operacionais. No primeiro trimestre do ano, a empresa registrou lucro líquido de 482,3 milhões de reais, mais que o dobro do desempenho do mesmo período do ano passado, quando a pandemia ainda não havia ganhado força por aqui.

A empresa também apurou um lucro Ebitda de 805,8 milhões de reais, num crescimento de 27,4% na comparação anual.

Desde setembro do ano passado, a Localiza aguarda a conclusão da análise de compra da rival Unidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Recentemente, o órgão decidiu aprofundar a análise por considerar que a fusão pode envolver uma concentração excessiva no segmento de locação de veículos e gestão de frotas.

Anunciada em setembro passado, a proposta de fusão criaria um grupo com valor de mercado de 50 bilhões de reais e uma frota de 470.000 carros.

Mas, além da possível aliança com a segunda maior empresa do setor, o momento instável para as montadoras diante da escassez de matérias-primas e a elevação nos preços de veículos seminovos serviram de alavanca para que a Localiza expressasse bons números no início do ano.

Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos, afirma que a expectativa é que o balanço do segundo trimestre seja tão positivo quanto o anterior, principalmente com base nos resultados já apresentados pela Unidas, atualmente em processo de fusão com a Localiza. “Acreditamos no cenário de recuperação de locação e venda de veículos seminovos ficará evidente no balanço do segundo trimestre de 2021 reacendendo a expectativa de recuperação da demanda com o transcorrer da recuperação da economia, via reabertura dos negócios e diminuição das restrições por conta do avanço da vacinação no Brasil”, diz.

A Unidas teve lucro líquido recorrente recorde de 241,2 milhões de reais no segundo trimestre, ante 1,7 milhão apurado no mesmo período de 2020.

Mudanças na governança

No início do ano, a Localiza passou por uma mudança na liderança e o fundador e CEO da empresa, Eugenio Mattar, deixou a presidência, passando a ocupar o cargo de presidente do conselho de administração. Em seu lugar assumiu Bruno Lasansky, o primeiro executivo não fundador a atuar como CEO da Localiza.

A empresa também busca por mais eficiência climática como um compromisso com os pilares ESG. Para isso, está trabalhando em seu primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa e quer expandir o uso de energia solar em suas lojas. Nos primeiros três meses do ano, a empresa gerou 730.000 quilowatts de energia limpa, um avanço de 88,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020.

