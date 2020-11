LIT Capital compra Colégio Palmares e Escola Equilíbrio

O LIT Capital Group, que atua em diversas áreas e com grande foco em educação, acaba de comprar o Colégio Palmares e a Escola Equilíbrio, duas instituições tradicionais de São Paulo. O desembolso deve ser de 150 milhões de reais com a aquisição e investimentos no primeiro ano da nova operação.

“Considerando a faixa de estudantes de até 12 anos, ninguém no Brasil detém hoje uma participação de mercado maior do que 1,5%. Então, acreditamos que há espaço para investir em educação”, diz Guto Dobes Filho, presidente da rede Evolua, subsidiária de educação da LIT.

Em São Paulo, o LIT buscava instituições de referência para aquisições, enquanto o Colégio Palmares e a Escola Equilíbrio procuravam um parceiro estratégico para aperfeiçoar a gestão e estrutura de capital.

O executivo admite que há players importantes no setor, que promoveram um movimento de consolidação recente. Ainda assim, ele acredita que o mercado de educação segue bastante pulverizado e há oportunidades para novos negócios.

“A Equilíbrio tem 36 anos de história e, a Palmares, 45 anos. Esperamos poder contribuir com nossa experiência e solidez na área da educação, seja no regulatório, seja na operação, para fazer estas duas marcas ainda mais relevantes”, afirma Dobes Filho.

O LIT planeja preservar a atual linha pedagógica das escolas e incorporar modernizações quanto à edutech e o bilinguismo.

Novas aquisições estão no foco do LIT para 2021. O grupo está em negociação com dois grupos educacionais que somam dez unidades e 8.000 alunos.