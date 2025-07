Kodak aposta em moda retrô e vira fenômeno na Coreia do Sul

A Kodak, tradicional empresa de fotografia analógica no século 20, tem ampliado sua presença global por meio de acordos de licenciamento de marcas. Na Coreia do Sul, a empresa se consolidou no varejo de moda retrô com a linha Kodak Apparel, operada pela empresa sul-coreana Hilight Brands. O país conta atualmente com 123 lojas físicas da marca de roupas.

Os produtos vendidos incluem camisetas, bonés, bolsas, vestidos, sandálias e outros itens com o logotipo da Kodak. A marca também está licenciada para uma variedade de produtos como televisores, painéis solares, óculos, mochilas, equipamentos de áudio e iluminação.

Em 2024, o licenciamento representou US$ 20 milhões da receita da empresa, indicando um aumento de 35% em relação a cinco anos atrás. Ao todo, a Kodak possui 44 licenciados em operação.

Estratégia internacional

A Kodak tem buscado ampliar o uso de sua marca para além do setor fotográfico, associando-a a produtos ligados à imagem, memória e estilo de vida. Entre as parcerias recentes estão acordos com a Mattel, para câmeras da linha Barbie; com a marca de streetwear HUF, para roupas e acessórios; e com a EssilorLuxottica, para o uso da marca em óculos.

A empresa emprega atualmente cerca de 1.300 pessoas em sua sede, em Rochester, Nova York. Nos anos 1990, chegou a empregar 60 mil pessoas e registrar US$ 19 bilhões em receita anual. Em 2012, entrou com pedido de falência. Hoje, a maior parte do faturamento vem de impressão comercial e fornecimento de materiais para o setor cinematográfico.

A Kodak também avalia novos acordos em setores como jogos eletrônicos, casas inteligentes e saúde. A empresa afirma que busca manter coerência com a identidade original da marca, centrada na fotografia. Especialistas, no entanto, avaliam que a diversificação pode enfraquecer o reconhecimento histórico da marca.

Em 2025, a Kodak foi finalista no prêmio Licensing International Excellence Awards, em Las Vegas. A empresa venceu duas categorias: uma pela parceria com a Hilight Brands e outra pela colaboração com a HUF.