JPMorgan surpreende em lucro e receita no 4º trimestre de 2020

O JPMorgan Chase registrou lucro líquido de US$ 12,49 bilhões no quarto trimestre de 2020, um salto de 42% em relação a igual período de 2019. O ganho por ação avançou 47% na mesma base comparativa, a US$ 3,79, ou US$ 3,07 em termos ajustados, bem acima da previsão de analistas consultados pela Factset, de US$ 2,62.

O banco revelou ainda aumento de 3% na receita líquida, a US$ 30 2 bilhões. Nesse caso, a projeção estimava US$ 28,67 bilhões. Já a receita excluindo-se juros ficou em US$ 16,8 bilhões, impulsionada por ganhos líquidos em investimentos patrimoniais e maior receita líquida na produção de empréstimos residenciais.

A receita do setor para consumidor caiu 8,3% a US$ 12,72 bilhões mas ficou acima do consenso do mercado, de US$ 12,42 bilhões. Já a mesma métrica da área corporativa aumentou 17%, a US$ 11,35 bilhões. (Com informações da Dow Jones Newswires).