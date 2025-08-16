Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Ele começou com um jornal em Paraisópolis. Hoje, conecta marcas a mais de 300 favelas

Fundador do Grupo Cria Brasil, Joildo Santos junta empresas e comunidades periféricas através de projetos de impacto social

Joildo Santos, fundador do Grupo Cria Brasil: grupo já está presente em mais de 300 favelas

Joildo Santos, fundador do Grupo Cria Brasil: grupo já está presente em mais de 300 favelas

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11h00.

Para o baiano Joildo Santos, as favelas são como uma colcha de retalhos do Brasil. Se olhar de perto, verá um mix de culturas, nacionalidades e sonhos tão altos quanto os morros que os compõem.

Natural de Ituberá, no estado baiano, Santos se mudou para Paraisópolis em 1998, aos 13 anos, e se envolveu com os desafios da comunidade — e no mínimo os de outras 300.

Hoje, aos 38, lidera o Grupo Cria Brasil, um hub de comunicação especializado em conectar empresas e moradores das favelas, quebrando estereótipos e gerando novas oportunidades para o desenvolvimento local.

Já trabalhou com marcas como Amazon, Skala (de produtos para cabelo) e Bem Bolado (de produtos para tabacaria).

Na prática, as empresas vão atrás do Cria para garantir que vão se comunicar de forma autêntica com as comunidades. Com a gigante do e-commerce, por exemplo, usou pessoas da comunidade para compor o elenco de um vídeo institucional sobre entregas na favela, além de ter auxiliado no roteiro, captação e edição.

Já a Bem Bolado fechou parceria com o Grupo Cria para distribuir os produtos da marca dentre as comunidades. A empresa vende sedas, tabaco e outros itens para fumo e costuma estar presente nos balcões de padarias e bancas — e precisa de ajuda para encontrar esses negócios nas favelas.

Como tudo começou?

Santos chegou a São Paulo em 1998, ainda adolescente. Como muitas crianças da Bahia, foi para a capital paulista depois do pai ter se estabelecido e conquistado um emprego.

A família de Santos foi morar no Paraisópolis, considerada a segunda maior favela de São Paulo. Ela fica próxima ao Morumbi, um dos bairros mais nobres da cidade. Segundo o IBGE, há cerca de 59 mil moradores por lá, mas textos antigos sobre a região indicam que o número já pode ter chegado a 100 mil.

Na adolescência, estudou numa escola pública da comunidade e logo se encontrou totalmente envolvido nas questões da região. Também foi monitor de informática de outros alunos, o que o motivou a seguir a área de Ciência da Computação quando chegou a hora de cursar a faculdade.

Jovem adulto, Santos participava do grêmio estudantil e da União dos Moradores de Paraisópolis. Formado, percebeu que, mais do que a tecnologia, seu verdadeiro propósito estava em promover mudanças nas comunidades periféricas.

"A tecnologia me ajudou a entender como chegar nas pessoas e comunicar. Mas foi o jornalismo e a vivência nas favelas que me deram a verdadeira perspectiva de ação", disse.

Do jornal à agência

Em 2007, Santos fundou o Espaço do Povo, um jornal que tinha o objetivo de mostrar uma realidade diferente da periférica.

“A mídia tradicional só fala sobre violência, criminalidade e pobreza. O Espaço do Povo buscou mostrar outras histórias, como empreendedorismo, cultura e os casos de sucesso na comunidade. Queríamos que as pessoas se vissem de uma maneira positiva e inspiradora”, explica Santos.

O jornal teve 95 edições impressas até 2019, mas em 2020, com a pandemia, o Espaço do Povo se tornou completamente digital. Foi nesse período também que Santos sentiu a necessidade de expandir e inovar, criando o Grupo Cria Brasil.

A transição de uma publicação local para um hub de comunicação foi natural. "Percebemos que o mercado precisava de mais do que um jornal, ele precisava de uma solução completa de comunicação para as favelas e periferias", afirma Santos.

Em 2020, o Grupo Cria Brasil foi fundado com a proposta de criar um ecossistema de negócios que engloba diferentes frentes de atuação, todas focadas em atender e gerar impacto nas comunidades periféricas.

“Nosso objetivo era dar voz à favela, mostrar que as periferias não são só mercado, mas também criadoras de cultura e inovação”, diz Santos.

As frentes de trabalho

O Grupo Cria Brasil é composto por várias vertentes de negócios, cada uma com foco em áreas específicas que impulsionam o desenvolvimento local.

A Agência Cria Brasil é a parte responsável pela comunicação publicitária e pelo trabalho de conectar empresas e empreendedores locais com as grandes marcas.

Outra frente importante do grupo é o Cria de Periferia, que busca dar visibilidade a marcas próprias de empreendedores da favela. "Temos o objetivo de mostrar o orgulho local por meio de produtos que representam a identidade das comunidades", explica Santos.

O Cria de Favela cuida do marketing de influência, conectando marcas a influenciadores da periferia para ações de engajamento genuíno.

Já o Marcas das Favelas é responsável por registrar e licenciar marcas criadas por empreendedores periféricos, garantindo que suas criações sejam protegidas e possam crescer com segurança jurídica.

O impacto nas comunidades

O Grupo Cria Brasil não só conecta marcas à periferia, mas também realiza ações que geram impacto direto nas comunidades.

Ações como a distribuição de kits para mototaxistas, o patrocínio de eventos culturais e a doação de materiais para projetos sociais estão entre as iniciativas do grupo.

Hoje, o Grupo Cria Brasil está presente em mais de 350 favelas e periferias de todo o Brasil, com planos de expansão para outras regiões.

“Estamos crescendo entre 20% e 35% ao ano e queremos continuar esse ritmo, mas de forma sustentável, sempre priorizando os empreendedores locais. O futuro é expandir nosso impacto e criar polos de inovação em cada estado do Brasil”, afirma Santos.

Acompanhe tudo sobre:FavelasEmpresas brasileirasComunicação

Mais de Negócios

“É desanimador. O tarifaço impacta em 25% da nossa receita”, diz empresário do setor de cosmético

EXAME tem quatro jornalistas na lista dos 100+Admirados da Imprensa no Brasil

Astro do 'Shark Tank' entra na 'briga dos bilionários' e compra apartamento de US$ 20 mi

O conselho número 1 de educadora de Harvard que tem 5 fontes de renda e ganha mais de US$ 1 milhão

Mais na Exame

Future of Money

Ethereum ainda pode bater recorde? Saiba se ainda há oportunidades para aproveitar

Mundo

Trump diz que Ucrânia deveria fechar um acordo após cúpula com Putin acabar sem cessar-fogo

Esporte

Premier e La Liga: como os direitos de transmissão engordam o caixa das maiores ligas do muundo

Carreira

LinkedIn revela: profissão antiga é destaque no ranking de empregos em alta no Brasil