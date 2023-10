Há 25 anos em Paraisópolis, Einstein expande projetos dentro da comunidade

Ao completar 25 anos de atuação, o Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP), criado pelo Voluntariado Einstein, amplia e agora conta com um prédio para o Ensino Médio Integrado do Ensino Einstein no edifício Telma Sobolh – onde jovens de 15 a 17 anos poderão ter acesso aos estudos do ensino médio tradicional ao mesmo tempo que são treinados para obter conhecimentos técnicos em administração e em serviços de saúde. O novo espaço, inaugurado na última quarta-feira, 4, conta com mais de 1.700 m², contabilizando um total de 6.200 m². O investimento chegou na casa dos 16 milhões, todo feito pelo voluntariado.

A entidade filantrópica ligada ao Hospital Israelita Albert Einstein, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, atua com práticas assistenciais. Em entrevista à EXAME, o Dr. Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein desde 2016 explica que, apesar da sociedade ter sido fundada em 1955, levou mais 16 anos para o hospital ser inaugurado (o que ocorreu em 1961). Então, desde 1979, a sociedade conta com atividades assistenciais em pediatria para internação no Einstein.

Ali, na comunidade, 615 voluntários trabalham em diferentes frentes. “A ação em Paraisópolis envolve o atendimento de saúde, em parceria com a prefeitura, por meio de uma unidade básica de pediatria. Mas a grande ação do voluntariado é uma ação social com oficinas de cursos profissionalizantes, de preparação e profissional para geração de renda com prevenção à exclusão social. É uma série de atividades sociais com participação direta dos voluntários que acontecem há 25 anos nesta unidade”, afirmou Klajner. O programa irá selecionar jovens com interesse no ensino médio integrado com três etapas: avaliação do perfil social, prova de português e matemática e entrevista. A primeira turma, que começa em 2024, contará com 40 alunos.

Preocupação com o ensino e saúde

Já na parte de ensino, são 300 oficinas de atividades relacionadas às artes, capacitação profissional, esportes, saúde e serviços sociais – além disso, existem 90 opções de cursos e atividades socioeducativas. Ao longo destes 25 anos de atuação na comunidade, foram realizados 6 milhões de atendimentos e somente em 2022, 167 mil atendimentos foram realizados pelo time do Einstein e do Voluntariado Einstein. De acordo com a Sociedade Beneficente, atualmente, mais de 5 mil pessoas são impactadas somente pelo PECP.

Além disso, preocupado com a promoção da equidade em saúde, o Einstein é parceiro da organização norte-americana Institute for Healthcare Improvement (do inglês, instituto de melhoria dos cuidados de saúde), sendo o único parceiro latinoamericano da instituição. E hoje, o hospital está envolvido no Fórum Latino Americano de Qualidade e Segurança, que começou em 2015, e este ano será sediado no Chile.

“A responsabilidade social do Einstein se traduz em um plano estratégico, o que leva para nós o propósito maior de entregar vidas mais saudáveis a cada ser humano, o que inclui o cuidado com a saúde, o aumento da acessibilidade e não somente tratar doenças ou internar pacientes, mas sim a prevenção por meio de empregabilidade e dignidade de saúde mental e outros detalhes. Mas, para isso, existe um comitê estratégico alinhado com o conselho, alguns vice-presidentes e executivos contratados para a discussão do ESG na saúde e dos ODS da ONU, também somos parceiros do Pacto Global da ONU”, disse Klajner.

O Dr. explica que a organização enxerga grande potencial em levar a expertise da instituição ao sistema público. “Seja por meio de uma parceria público privada, seja por ações diretas do Einstein”, afirmou Klajner, “Então a nossa atividade física na comunidade acaba tendo um laço histórico, com um sentimento de responsabilidade pela comunidade, a segunda maior comunidade em número de pessoas, que é a nossa vizinha. Paraisópolis fica a 3 km do Einstein, uma organização filantrópica cujo propósito é proporcionar vidas mais saudáveis à uma sociedade maior, não apenas à população que tem acesso ao hospital”.

