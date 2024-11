Censo 2022: veja o ranking das 20 favelas mais populosas do Brasil

O número de favelas e comunidades urbanas no Brasil cresceu 95% nos últimos 12 anos. Segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, o país tem agora 12.348 territórios populares do tipo, onde vivem 16.390.815 pessoas, representando 8,1% da população brasileira.

Em 2010, o Censo identificou 6.329 favelas e comunidades urbanas, onde residiam 11.425.644 pessoas, ou 6% da população do país naquele ano. Esse aumento pode estar ligado ao aprimoramento da coleta de dados e mapeamento realizado pelo IBGE na última década.

Favelas mais populosas do Brasil

A Rocinha, no Rio de Janeiro, é a favela mais populosa do país, com 72.021 moradores. Em seguida vem Sol Nascente, em Brasília (DF), com 70.908 habitantes; Paraisópolis, em São Paulo (SP), com 58.527 pessoas; e Cidade de Deus/Alfredo Nascimento, em Manaus (AM), com 55.821 moradores.

Distribuição regional das comunidades

Entre as 20 comunidades mais populosas do país, oito estão na região Norte (sete delas em Manaus), sete no Sudeste, quatro no Nordeste, e apenas uma — Sol Nascente — no Centro-Oeste. Nenhuma das favelas mais populosas está localizada na região Sul.

Classificação de favelas e comunidades urbanas pelo IBGE

O IBGE define favelas e comunidades urbanas como territórios populares formados por estratégias autônomas e coletivas da população para atender às necessidades de moradia, comércio, serviços, lazer e cultura. Essas áreas geralmente surgem da insuficiência de políticas públicas e falta de investimentos privados que assegurem o direito à cidade para seus habitantes.

Ranking das 20 favelas mais populosas