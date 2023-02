1BMG compra Hitbel para gerir vida digital de artistas. A meta: 1 bilhão de views no YouTube por mês

André Camara, sócio-proprietário do Grupo eMotion; Reinaldo Heleno, CEO da One Big Media Group; Fred Valente, CEO do Grupo eMotion; Túlio Mêne e Nílio Portella, sócios investidores do Grupo eMotion: A meta da companhia resultante da operação é dobrar de tamanho em 2023 (Divulgação/Divulgação)

