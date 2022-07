One Big Media traz Reginaldo Leme para nova aposta na Fórmula 1

Uma das principais mediatechs do Brasil, a One Big Media anuncia sua entrada em um dos esportes mais adorados ao redor do globo: a Fórmula 1. Por meio de uma sociedade com a LiveSports, a One Big Media, fundada há cerca de três anos, lança um ambicioso projeto de conteúdo focado em automobilismo com o objetivo de falar diretamente com os fãs do Brasil.

Para esse importante passo, a startup contará com o maior nome da imprensa automobilística brasileira: Reginaldo Leme.

Há cinco décadas atuando na cobertura da Fórmula 1, Reginaldo demonstra o peso e a relevância que a nova vertical terá. Seu canal no Youtube, o AutoMotor, será impulsionado por meio do trabalho de growth, curadoria e criação de conteúdos de forma estratégica pela One Big Media, que traz todo um conjunto de planejamento, metas e a estruturação e presença em novas redes sociais de contato que vão impactar o mercado e as novas gerações rapidamente. Nas próximas semanas, novos criadores serão anunciados para compor o time de esporte a motor.

“Estamos muito empolgados em anunciar essa sociedade e de poder contar com um nome tão relevante para o automobilismo como o de Reginaldo Leme. Queremos resgatar a paixão do brasileiro por esse esporte emocionante e faremos isso impulsionando o próprio Reginaldo – e os demais criadores de conteúdo do setor, e claro – a entreter o público e a entregar exatamente o tipo de informação que a nova geração busca ao assistir às corridas”, diz o CEO da One Big Media, Leo Soltz.

“Trata-se da experiência de quem foi o primeiro jornalista brasileiro a cobrir, in loco, as corridas da Fórmula 1 para a nossa imprensa, desde a década de 70. O que estamos trazendo é justamente o conhecimento e renome do principal comentarista do esporte atrelado às novas formas de entretenimento e de informação pelas quais elas desejam se atualizar sobre o tema”, diz.

A One Big Media tem em mente unir a paixão do esporte à praticidade e grande alcance que as redes sociais oferecem. A ideia é atender a um público jovem de fãs apaixonados pela Fórmula 1, que demanda conteúdo de qualidade e interativo pelas mídias. A pesquisa “Global F1 Fan Survey 2021” mostra que, em anos recentes, houve um aumento exponencial da porcentagem de fãs que enxergam a Fórmula 1 como seu esporte favorito – crescimento de 3% em 2017 para 55,5% em 2021. E esse crescimento foi acompanhado pelo uso regular de mídias sociais: em 2021, por exemplo, mais de 40% dos fãs acessaram o Twitter regularmente, tornando-o a plataforma-referência do esporte, em contraponto ao uso de 31% em 2017. O Instagram registrou o maior crescimento de serviços individuais desde 2017: de 17% para 37% na audiência.

“A Fórmula 1 e o automobilismo de um modo geral estão passando pelo mesmo processo que outros esportes e setores já passaram: o público quer acesso fácil à informação – e de preferência que esse conteúdo venha pelas redes sociais. Atrelado a isso, os fãs buscam um forte viés de entretenimento ao se informarem ou assistirem às corridas, daí a relevância do nosso trabalho em criar uma vertical com nomes fortes e que atuará para entregar o conteúdo e o formato buscados pelo público”, afirma Leo Soltz.

Popularidade do esporte

“O esporte a motor vive um boom de popularidade no mundo, e aqui não é diferente. Só em 2021, a popularidade da F1 cresceu 20% em dez mercados-chave, entre eles o Brasil. Há uma legião de novos fãs chegando, consumidores de plataformas digitais e ávidos por informação de qualidade. E, em se tratando de F1, não há referência maior no país do que Reginaldo Leme. É só o começo. Nossa missão com a nova vertical será conectar novos e antigos fãs do esporte com os mais relevantes e inovadores criadores do país”, diz Fabio Seixas, diretor de Conteúdo da LiveSports.

“Me sinto muito honrado com essa oportunidade de me associar a duas relevantes empresas do mercado e acredito que é um projeto com grande potencial. Passei os últimos dois anos me dedicando muito ao meu canal no YouTube, o AutoMotor, sempre com o objetivo de levar ao fã do esporte tudo sobre automobilismo com qualidade de informação e detalhes enriquecedores. Conseguimos fazer o canal crescer e agora é a hora de o desenvolvermos ainda mais”, afirma Reginaldo Leme. “Estou animado e espero aprender bastante sobre esse universo tecnológico que tanto me encanta. Tenho mais de 50 anos de carreira e sinto que vou poder ampliar o meu público com esse passo que estamos dando”.

Histórias do automobilismo

A parceria entre a One Big Media e a LiveSports prevê também a produção de um documentário que trará as histórias dos bastidores, pilotos e de momentos de destaque da Fórmula 1 sendo narrados por Reginaldo Leme para o streaming. A produção de ”Histórias do Automobilismo” contará com um time que inclui a Broders, produtora ganhadora do Cannes Lions de 2021, além da Spot Soluções e da Oficina 259. “O documentário será dividido em oito episódios que trarão histórias às quais apenas o Reginaldo Leme teve acesso. Ou seja, é algo único para os fãs do esporte. Será uma grande produção audiovisual que contará com muita tecnologia, criando uma imersão para o telespectador através do uso da realidade virtual”, diz João Brene, diretor de Negócios da Spot Soluções.

Com mais de 120 canais estruturados, um número superior a 400 milhões de views de conteúdo ao mês, 12 bilhões de visualizações acumuladas e mais e 70 milhões de inscritos em seus canais, a One Big Media registrou margem de lucro líquido consolidada de 30,14%, triplicando seu faturamento com base no exercício de 2021. A vertical de automobilismo já nasce relevante em números de canais, em possibilidade de geração de receita e no e no impacto junto ao mercado de produtos.

“Estamos ansiosos para entrar num mundo tão apaixonante e cheio de oportunidades como o do automobilismo. Temos certeza de que a sociedade com a LiveSports nas figuras de dois experientes profissionais como o João Palomino e o Fabio Seixas será apenas o início de uma trajetória muito rica, na qual quem vai sair ganhando são os fãs brasileiros, que passarão a contar com conteúdo de qualidade e dinâmico para acompanhar as novidades e corridas do setor”, declara o CEO da One Big Media.

