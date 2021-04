Jeane Tsutsui será nova presidente do Fleury

O grupo de saúde Fleury informou nesta quarta-feira que seu conselho de administração elegeu Jeane Tsutsui como a nova diretora presidente da companhia.

Tsutsui, que há nove anos exercia a posição de diretora, vai substituir Carlos Marinelli, que deixa o cargo após sete anos, afirmou a companhia, adicionando que a transição se dará até o final de abril.

A executiva tem doutorado em Cardiologia pela Universidade de São Paulo (USP), e é livre-docente em Medicina pela mesma universidade. Além disso, conta com diferentes especializações em gestão por universidades nacionais, como a FIA, e internacionais, como a The Wharton School, Universidade de Harvard e MIT.

"Com este movimento, iniciamos um novo ciclo de aceleração do crescimento, transformação digital/tecnológica da empresa, com ambição de construir um ecossistema sustentável de saúde, em linha com as melhores práticas ESG", afirmou o Fleury.