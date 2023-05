JBS dobra aposta no plant based e lança pratos prontos congelados para ir além do hambúrguer vegetal

Gigante do mercado de proteína animal, a JBS tem feito um esforço de se posicionar cada vez mais como uma empresa de multiproteínas e vê no mercado de plant based umas das avenidas de crescimento. No Brasil, a bandeira é encampada pela Incrível, uma marca que nasceu como uma linha da Seara em 2020 e, desde o ano passado, se tornou independente.

A marca cresceu com um portfólio de produtos como hambúrgueres e almôndegas, itens básicos na prateleira de opções plant-based e que apelam, em certa medida, para momentos de indulgência. A novidade agora é a introdução de pratos prontos ao cardápio, com o lançamento de seis opções:

Penne Bolonhesa

Lasanha Bolonhesa

Pizza de Pepperoni

Pizza de Frango com Requeijão

Filé de Frango empanado

Filé de Peixe empanado

Os produtos chegam ao mercado com preços que variam entre R$ 40,00, valor das pizzas e R$ 12,90, dos filés empanados.

Qual a estratégia da Incrível

Os lançamentos são a estratégia da Incrível para seguir na dianteira no mercado plant based. A leitura de abril da Scantrack, ferramenta da NielsenIQ, coloca a marca como com 50,4% da categoria plant based, considerando itens como hambúrguer, kibe, almôndega, steak e alimentos empanados menores (pequenos moldados).

No ano passado, com a reformulação dos produtos e retirada de ingredientes artificiais e conservantes, a marca chegou a ganhar 6 pontos percentuais em participação.

“A gente observou que só o portfólio atual não ia ser suficiente para trazer um crescimento ainda maior”, afirma Camille Lau, CMO da Incrível. Em faturamento, a empresa vem dobrando de tamanho ano a ano desde 2021, ritmo que pretende manter para este ano. Para efeito de comparação, o mercado plant based avança em velocidade mais lenta, 33% no último ano.

“Começamos a olhar para as categorias mais volumétricas do varejo e a entender que o consumidor de plant based não quer ficar restrito ao hambúrguer, aos pequenos moldados e a outros que já existem na categoria”.

Com os lançamentos, a empresa amplia o campo de ataque. Ao mesmo tempo em que continua falando com as pessoas que querem produtos de origem vegetal, começa a dialogar com um perfil de público que opta por congelados nas refeições corridas do dia a dia.

A ampliação no leque de produtos vai impulsionar também os investimentos em comunicação. Sem abrir números, a executiva conta que o valor reservado para este ano é o dobro do empregado ao longo de 2022.

De onde vem o faturamento da marca

Os resultados da marca têm sido obtidos por atuação diversificada em dois mercados: as vendas do varejo, diretamente ao consumidor final, e o food service, com restaurantes, hotéis e bares. Neste último canal, a empresa expandiu os volumes de vendas em 215% entre 2021 e 2022.

Um passo relevante neste processo foi o desenvolvimento de parcerias com grandes redes de fast food. Desde setembro do ano passado, a Incrível anunciou acordos para o desenvolvimento de produtos sob demanda para:

Bob’s: criação de hamburguer vegetal que pode substituir o hamburguer de origem animal em qualquer produto da linha Clássicos

Subway: Sub Teriyaki Veg, versão vegetal do sanduíche de frango

Outback: costelinha em versão 100% vegetal

Habib’s: lançamento, no começo deste ano, de hambúrguer vegetal e kibe vegetal.

A ação é uma forma de estimular a experimentação em momentos em que os consumidores estão mais abertos a provar novos itens e sabores. Nos próximos meses, novos produtos ser apresentados.“A nossa intenção é sempre olhar o portfólio dos parceiros, o cardápio e entender quais são as receitas que são mais vendidas e que conseguimos replicar em uma versão 100% vegetal”, afirma Lau.