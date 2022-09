JBS contrata seu primeiro diretor global de sustentabilidade

A JBS, maior empresa de alimentos do mundo, contratou seu primeiro diretor global de sustentabilidade ou CSO (chief sustainability officer). Quem assume a nova cadeira é Jason Weller, que já presidiu a americana Truterra, negócio de sustentabilidade agrícola da cooperativa Land O’Lakes.

O executivo terá a tarefa de levar a multinacional brasileira à sua meta de emissões zero de gases de efeito estufa até 2040. Segundo a JBS, Weller será responsável pela supervisão das estratégias de ESG e de sustentabilidade da companhia globalmente.

Experiência em ESG

Com ampla experiência na identificação de mercados para sequestro de carbono e em auxiliar empresas a reduzir as emissões do escopo 3, Weller esteve à frente do primeiro programa de crédito de carbono voltado para agricultores dos Estados Unidos na Truterra, no cargo de presidente de negócio de sustentabilidade.

Em nota, Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, disse que a experiência de Weller em mercados de carbono na agricultura e “sua paixão pela vitalidade do campo o qualificam para conduzir a JBS em frente, de acordo com nosso foco em combater as mudanças climáticas e de atingir nossos ambiciosos objetivos de sustentabilidade.”

Antes da passagem pela Truterra, Weller ocupou o cargo de chefe do Serviço de Conservação de Recursos Naturais do USDA, o departamento de agricultura dos Estados Unidos.

“Estamos confiantes de que a liderança de Jason vai ajudar a acelerar nossos esforços para criar um sistema agrícola mais sustentável", disse Tomazoni.

Em nota, Weller se mostrou entusiasmado com o novo desafio: “À medida que enfrentamos os desafios das mudanças climáticas e o crescimento da população global, estou animado para ajudar a JBS a liderar o esforço para diminuir os impactos da agricultura e fortalecer nossa oferta global de alimentos.”