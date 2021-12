Isa Domingues, referência do live commerce no Brasil

Se você vem acompanhando o novo fenômeno do live commerce, uma estratégia que usa da interação proporcionada pelo streaming para propiciar e alavancar vendas, talvez já tenha ouvido falar no nome de Isa Domingues.

Em 2021, essa produtora de conteúdo digital acertou o alvo e ganhou fama ao criar o quadro Provador Live, que vai ao ar todos os domingos e terças-feiras, às 8 horas da noite, pelo Instagram. Com duração de cerca de 1 hora, envolve a apresentação de cinco a sete looks multimarcas ou de uma grife patrocinadora.

Uma média de 3.000 pessoas acompanham o Provador Live, como diz o nome, ao vivo – e há estratégias como sorteios e entrevista com os estilistas para manter a audiência até o final. A simpatia, beleza e elegância de Isa também ajudam a cativar a atenção.

Os programas ficam disponíveis no IGTV após a exibição e alcançam 60.000 espectadores em cerca de um mês. Além disso, há uma série de conteúdos no formato de stories e reels criativos, que as marcas podem desdobrar em suas redes ou campanhas publicitárias.

Já passaram pelo provador de Isa mais de 40 marcas, desde as mais conhecidas como Havaianas, Riachuelo e Fórum, até grifes de luxo menos conhecidas e marcas aspiracionais, como Lancôme. “É uma venda e também uma aula de moda, então interessa tanto a quem quer comprar quanto a quem quer acompanhar tendência e conhecer truques para usar com o que já tem”, explica Isa.

Isa Domingues, a influenciadora do live commerce no Brasil

Balanço de 2021

O Provador Live foi criado no início deste ano após muita pesquisa de Isa sobre a tendência mundial do live commerce. Foi uma guinada em sua carreira, até então focada em consultoria de estilo e na produção de conteúdo para o YouTube.

Durante a fase mais aguda da pandemia, seu programa tornou-se uma saída para as marcas se comunicarem com os consumidores finais. Pelos cálculos de Isa Domingues, as vendas geradas diretamente pelo programa ultrapassaram 12 milhões de reais.

Outro número que evidencia seu sucesso é o de seguidores. No início do ano, eram 450.000 pelo Instagram. Hoje, a horda de Isa tem 800.000. “Meu time fica muito atento para a audiência não se cansar. Usamos dados para ir calibrando o que dá certo e promover mudanças e novidades contínuas”, conta Isa.

Perspectivas para 2022

Agora que as lojas já podem funcionar normalmente, e mais gente se sente à vontade para ir aos shoppings, o Provador Live continua ditando tendência.

“Há um novo hábito de consumo que foi adquirido, as pessoas estão mais seguras para comprar online e via streaming. Além do mais, a pandemia também fez muita gente repensar na vida e buscar uma imagem que dê mais autoestima para encarar novos desafios”, afirma a influenciadora.

Neste contexto, ela acredita que outros segmentos irão aderir à tendência das vendas ao vivo e já se prepara para atendê-los. "Eu e minha equipe iremos lançar uma nova frente para o negócio, no início de 2022, para escalar o Provador Live com outros influenciadores”, afirma. “Além de treiná-los para que saibam criar gatilhos de vendas como eu faço, estamos investindo forte em tecnologia. Não queremos oferecer só entretenimento, mas uma estratégia completa de e-commerce, que inclui uma plataforma para plugar no site das marcas e gerar vendas na hora”.