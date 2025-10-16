Negócios

Aos 22, ele criou um negócio milionário com IA. E a maioria dos funcionários não tem nem 25 anos

'Dominada' pela Geração Z, a empresa nasceu numa universidade no Recife e hoje atende gigantes como Vivo, Bayer, Ipiranga e Basf

Gabriel Albuquerque, CEO da Loomi: idade média dos funcionários é de 24 anos (Loomi/Divulgação)

Laura Pancini
Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09h47.

Última atualização em 16 de outubro de 2025 às 09h50.

No Recife, uma aceleradora digital comandada pela Geração Z já fecha parceria com gigantes.

Criada em 2020, a Loomi atende 84 clientes no Brasil, Europa e EUA, incluindo marcas como Vivo, Basf, Bayer, Neoenergia e Ipiranga.

O faturamento da Loomi foi de R$ 6,5 milhões de reais em 2023 para R$ 8,6 milhões em 2024, um crescimento de 34%. O resultado garantiu a 109ª posição na categoria de 5 a 30 milhões de reais no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

A história da Loomi

Por trás da aceleradora estão, em sua maioria, ex-alunos da Universidade Federal de Pernambuco. A UFPE complementa o polo tecnológico que é o Recife e existe há tanto tempo quanto a USP – desde 1827.

Atualmente, a universidade pública tem parcerias com empresas importantes do segmento de tecnologia, como a Motorola, e já ajudou no nascimento de 120 startups, incluindo a empresa de cibersegurança Tempest.

Hoje, a Loomi fica no Porto Digital, hub de inovação localizado no Recife Antigo que abriga por volta de 400 empresas.

A startup tem 107 funcionários. Segundo o CEO, Gabriel Albuquerque, a média de idade na empresa é de 24 anos. Ele mesmo tem 27, mas abriu a empresa aos 22.

Agora, a próxima fase da Loomi será focada em crescimento estratégico. "Queremos trazer especialistas que possam agregar em áreas muito específicas", diz o CEO.

Na Loomi, a busca por inovação não está restrita apenas ao uso de tecnologia. Ela também se reflete na forma como os funcionários são tratados e no espaço que têm para criar e desenvolver suas ideias.

A empresa aposta em um modelo de gestão horizontal, que favorece a comunicação direta e o protagonismo dos jovens em projetos importantes.

Isso se traduz em uma equipe engajada, motivada por desafios reais e pela oportunidade de construir ferramentas que impactam diretamente as empresas com as quais a Loomi se relaciona.

“Nós nunca fazemos algo sem entender o porquê daquilo – acho que isso é um traço da Geração Z”, diz o jovem executivo. 

Qual o diferencial?

A ‘busca pelo motivo’ é algo evidente no processo de trabalho da Loomi. 

A aceleradora trabalha com foco em duas linhas: IA generativa (chatbots como o ChatGPT) e IA preditiva (previsões com dados para otimizar o dia a dia de uma fábrica, por exemplo), mas não oferece nada antes de entender profundamente a situação daquela empresa. 

Um exemplo claro dessa metodologia está no trabalho realizado para a Vivo. Como todo cliente, a equipe não iniciou o projeto com uma ferramenta pronta, mas com uma imersão nas necessidades da operadora.

O primeiro passo foi mapear os processos da Vivo que poderiam ser otimizados com IA.

No final, a Loomi criou ferramentas de IA preditiva para analisar dados internos em tempo real. Isso ajuda a operadora a antecipar problemas e ajustar as operações de forma dinâmica, sem depender de processos manuais demorados.

Ano passado, a Loomi também fez algo semelhante com a Suvinil. Segundo Albuquerque, a aceleradora escutou as demandas da empresa, mas foi atrás da raiz do problema nas lojas, conversar com os vendedores de tinta. 

Ao longo do mês seguinte, a Loomi mapeou a jornada do cliente – desde a escolha de tinta até a compra do produto – e criou um chatbot para o site da Suvinil.

A IA é capaz de responder dúvidas de materiais e aplicações, mas também sugerir cores e estilos de pintura de parede. Alguém pode, por exemplo, pedir pela cor ideal para o quarto de um menino de seis anos que adora filmes da Marvel.

“Entendemos que todo o produto tem um usuário, então, quanto mais próximo do humano que vai estar utilizando aquilo, melhor”, diz o CEO.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

