Innova Summit começa hoje no DF e conta com programação gratuita; se inscreva

Nesta terça-feira, 21, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF), recebe o Innova Summit 2022, evento com foco em apresentar e discutir tendências de inovação e tecnologia.

Para a edição deste ano serão três dias de palestras, entre os dias 21 e 23 de junho, reuniões e painéis de debate sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. O espaço ainda conta com áreas temáticas interativas, workshops, performances e apresentações.

Ainda segundo a organização, o evento terá dinâmicas com especialistas e atividades de networking com grandes nomes que passam por economistas, digital influencers e empresários, como Hugo Giallanza, presidente da Brasil Startups, Thiago Nigro, fundador do Grupo Primo, Leandro Karnal, historiador e escritor, entre outros nomes.

Um destaque desse ano será a Arena Internacional, criada em parceria com o Instituto Jovem Exportador. O espaço será dedicado para apresentar projetos colaborativos e de inovação por representantes de diversas outras nações do mundo. Esse ano, o foco da Arena Internacional será dar visibilidade para os temas: bioeconomia, empreendedorismo sustentável e Novas tendências de mercado.

A Arena ainda contará com painéis e stands de embaixadas para que os convidados possam conhecer mais sobre o processos de internacionalização e tenham a oportunidade de aumentar sua rede de networking.

O evento também terá a participação das principais universidades do DF e do Centro-Oeste, para promover palestras e workshops sobre seus conteúdos de graduação e pós-graduação.

Como o evento trata, majoritariamente, de inovação e tecnologia, haverá um espaço exclusivo para falar sobre o mercado de games e outro estande para discutir aplicações do metaverso e NFT - temas que estão em ascensão no mercado de tecnologia

O evento é promovido pelo Instituto Conecta Brasil, com parceria da Secretaria de Turismo do DF e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF, por meio de termo de fomento e patrocínio da FAP, além da FAPDF.

“O Innova Summit tem como propósito reunir pessoas, empresários, pequenas e médias empresas comprometidas com um futuro melhor, gerando networking entre os negócios e investidores e provocando o debate de ideias que impactem positivamente diferentes setores do mercado e da sociedade. Além de criar relações significativas e desenvolver soluções para os desafios próximos", diz Eduardo Moreira, presidente do Instinto Conecta Brasil e um dos idealizadores do Innova Summit ao portal Metrópoles.

Os interessado podem realiza a inscrição no site oficial do evento. As inscrições são gratuitas. A organização do evento, entretanto, afirma que as inscrições realizadas não geram garantia de acesso às palestras que estão sujeitas à lotação. A entrada nas mesmas se dará por ordem de chegada, não havendo reserva de assentos.

