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Apresentado por TOTVS

Com IA, TOTVS reduz 46% o tempo de implantação de ERPs

Em algumas etapas, tarefas caem de 480 horas para 22 e projetos de três meses passam a levar cerca de um mês

Alexandre Apendino, da TOTVS: “estamos redefinindo a jornada de implantação de um ERP no Brasil”

Alexandre Apendino, da TOTVS: “estamos redefinindo a jornada de implantação de um ERP no Brasil”

EXAME Solutions
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Publicado em 2 de abril de 2026 às 14h00.

Num momento em que empresas pressionadas por eficiência buscam encurtar o retorno sobre investimentos em tecnologia, a TOTVS reduziu      em 46% o tempo de implantação de sistemas de gestão, os ERPs, sigla para enterprise resource planning. O ganho ocorre em etapas críticas do processo e antecipa a geração de valor para os clientes.

Segundo a empresa, atividades que antes consumiam cerca de 480 horas passaram a ser concluídas em apenas 22 horas, enquanto projetos que levavam até três meses agora podem ser entregues em cerca de um mês. O impacto direto é a antecipação do go-live, quando o sistema entra em operação.

Por trás da mudança está o uso de aceleradores baseados em inteligência artificial, que automatizam tarefas como análise de documentos, migração de dados e parametrização — etapa em que o sistema é adaptado à operação de cada empresa. Ao interpretar arquivos e organizar informações automaticamente, diz a TOTVS, a tecnologia reduz erros e cria processos de configuração desde o início.

O efeito se estende às áreas mais estratégicas do negócio. Processos de faturamento, estoque e rotinas contábeis e fiscais já são entregues pré-configurados, o que reduz etapas operacionais e elimina semanas de trabalho.

Em paralelo, um portal centraliza as ferramentas e permite que especialistas validem dados e apliquem boas práticas diretamente no ambiente do cliente, com base em históricos e arquivos fiscais da própria empresa.

“A TOTVS entende que o tempo é um recurso escasso e valioso para as empresas. Ao utilizar esses aceleradores, estamos redefinindo a jornada de implantação de um ERP no Brasil. O resultado é uma implantação mais rápida, previsível e com geração de valor muito mais cedo para o cliente”, afirma Alexandre Apendino, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS. “Combinamos nosso profundo conhecimento de tecnologia com o poder da IA para permitir que o cliente foque no que realmente importa: o crescimento do seu negócio.”

De fornecedor a parceiro estratégico

A mudança também altera a dinâmica dos projetos. Configurações que antes podiam levar      horas passam a ser executadas em minutos, liberando equipes para atividades mais estratégicas. O uso de dados históricos do cliente reduz retrabalho e melhora a qualidade da implementação.

“Com o uso de IA para acelerar a implantação de sistemas, a TOTVS reforça o papel de trusted advisor dos nossos clientes, liderando a aplicação prática de inteligência artificial para simplificar a adoção de tecnologia nas empresas brasileiras”, ressalta Apendino.

A expectativa, segundo a empresa, é que os aceleradores avancem para todo o portfólio nos próximos meses.

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