IA muda funções, mas Walmart não planeja cortes: veja a estratégia do gigante do varejo

O Walmart anunciou que pretende manter seu quadro global de aproximadamente 2,1 milhões de funcionários nos próximos três anos, mesmo com a adoção acelerada da inteligência artificial (IA). A decisão foi comunicada pelo CEO Doug McMillon durante uma conferência sobre mercado de trabalho, segundo o Wall Street Journal.

McMillon afirmou que a IA “vai mudar literalmente todos os empregos”, mas destacou que o objetivo da empresa é garantir que “todos consigam chegar ao outro lado” da transformação tecnológica. A companhia já utiliza chatbots para clientes, fornecedores e lojistas e criou cargos como o de “desenvolvedor de agentes”, responsável por construir ferramentas de IA para automatizar fluxos de trabalho.

Segundo a diretora de pessoas do Walmart, Donna Morris, alguns postos serão eliminados, mas outros surgirão. A empresa acompanha de perto a evolução dos tipos de empregos para decidir quais áreas exigirão mais treinamentos e realocação.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

A postura do Walmart contrasta com a de outras grandes companhias. A Accenture anunciou cortes ligados à automação por IA e sinalizou mais desligamentos. A Salesforce eliminou 4 mil vagas de suporte ao cliente em razão de ganhos de eficiência. Já o CEO da Anthropic, Dario Amodei, afirmou que a tecnologia pode eliminar até metade dos cargos de nível inicial em escritórios nos próximos cinco anos, elevando o desemprego a até 20%.

Apesar da pressão por automação, McMillon afirmou que a interação humana seguirá no centro do modelo do Walmart. Em janeiro, a varejista fechou contrato de US$ 520 milhões com a Symbotic para implantar robôs com IA em processos de logística e retirada em loja. Mesmo assim, o CEO reforçou: “enquanto atendermos pessoas, colocaremos pessoas na frente de pessoas”.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga