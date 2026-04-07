Em um mercado saturado, essa agência decidiu não vender marketing — e sim resultado

A dificuldade de transformar marketing em resultado concreto pode ser um dos principais desafios das empresas brasileiras, já que o mercado está saturado de soluções padronizadas, pacotes engessados e promessas pouco tangíveis.

A CMLO se propõe, há 15 anos, a ir além da execução operacional e atuar diretamente na construção de valor para seus clientes, sejam eles pequenos ou grandes.

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Saulo Camelo decidiu empreender logo após sair da faculdade. Formado em publicidade e propaganda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele iniciou a carreira como designer de criação, passando por editora de revistas e empresas onde atuou em diferentes funções, como designer, responsável por e-mail marketing, organização de eventos e diagramação.

"Eu já fiz de tudo", relembra.

A vontade de abrir a própria agência surgiu logo após a formatura, quando enfrentou uma frustração profissional e percebeu que aquele não era o caminho que queria seguir.

Ele chamou um amigo e, com o pouco dinheiro que recebeu da rescisão, investiu na produção de cartões de visita. A partir daí, começou a bater de porta em porta em busca de clientes. O início foi desafiador, com poucos contratos, instabilidade financeira e, posteriormente, a saída do colega. Ainda assim, Saulo seguiu sozinho na operação.

Durante esse período, fazia de tudo na empresa, incluindo vendas, atendimento, criação e execução. No começo, atuava principalmente com materiais offline. Com o tempo, a demanda por serviços digitais cresceu, trazendo novas oportunidades, como pedidos de criação de sites e gestão de redes sociais.

Mesmo com limitações financeiras e de equipe, ele seguia executando quase tudo sozinho e contava apenas com apoio externo para programação.

Como se deu o crescimento

A empresa passou por marcos importantes ao longo dos anos. Um deles ocorreu em 2017, com a entrada de um profissional que trouxe uma visão mais orientada a dados e performance. Foi ele quem insistiu nos investimentos em mídia paga, mesmo diante da resistência inicial.

Após algumas tentativas, a estratégia começou a gerar resultados, o que fez a agência avançar. Naquele momento, a equipe tinha cinco pessoas e a carteira era formada majoritariamente por clientes pequenos.

Foi durante a pandemia que a CMLO viveu seu maior salto. Enquanto muitas empresas demitiam ou até mesmo fechavam as portas, a agência acompanhou o crescimento do digital.

O time passou de cinco para 20 pessoas e conquistou seu primeiro grande cliente, a Nestlé. O projeto abriu portas para novas contas, como Camil, União e Petrobras.

Outro fator determinante para a consolidação da operação foi a entrada da sua esposa, Catherine. Com experiência no ambiente corporativo, ela assumiu a área de atendimento, que até então era um ponto crítico do negócio.

O impacto foi imediato. A organização dos processos e o fortalecimento do relacionamento com os clientes contribuíram para a retenção e expansão. Hoje, o casal forma o quadro societário da empresa.

Para onde vai a expansão

Agora, a marca se posiciona como um grupo, se tornando CMLO&CO. "A gente entendeu que o marketing digital estava sendo visto como commodity e que precisávamos valorizar o nosso serviço", diz.

A agência CMLO continua sendo a marca principal, com serviços que incluem performance, social media, comunicação institucional, produção de conteúdo e desenvolvimento tecnológico.

Há a Camelo&Health, que desenvolve estratégias para empresas da área da saúde, como Roche, Labyes e Saúde Petrobras. O plano também inclui a estruturação de uma software house independente para a área de tecnologia e o desenvolvimento de uma frente dedicada a influenciadores.

A CMLO já atendeu mais de 700 clientes, desde pequenos empreendedores até grandes empresas. Atualmente, mantém cerca de 25 clientes ativos na área de mídia e outros 32 em projetos de tecnologia e branding. A maior parte está no Sudeste, mas há atuação em todo o país.

Além disso, de uma estrutura enxuta, a empresa passou a contar com cerca de 50 funcionários, distribuídos entre áreas como comercial, mídia, conteúdo, criação e tecnologia.

Além da sede na Avenida Paulista, em São Paulo, a agência tem presença em outras regiões por meio de parceiros em Fortaleza, Belo Horizonte e Madrid, na Espanha. Essa expansão física começou em 2025.

Outro ponto destacado pelo fundador na evolução da CMLO é a adaptação às transformações tecnológicas. A inteligência artificial já impacta diretamente o mercado, inclusive com clientes internalizando parte das atividades.

Em vez de resistir, a empresa optou por incorporar essas ferramentas no dia a dia, com o objetivo de aumentar a produtividade, mas sem perder o diferencial criativo. Entre as iniciativas está o desenvolvimento de uma solução própria, o Camelo Studio, voltada para automação e replicação de identidade visual.

A CMLO entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 após registrar receita operacional líquida de R$ 2,6 milhões em 2024.

No ano passado, a agência registrou alta de 41%, além de expandir a equipe em 23%. Para 2026, a meta é crescer 31%, com foco na expansão internacional, como a abertura de um escritório nos Estados Unidos, e na criação de novas unidades de negócio.

Com a filosofia "não existe tentar", a CMLO reforça uma cultura focada em fazer acontecer, e não apenas tentar. "Independentemente do objetivo ou do projeto do cliente, a premissa é a execução", reforça Saulo.

Esse conceito deu origem a um podcast, disponível no YouTube e no Instagram, que reúne pessoas com essa mesma mentalidade. A ideia é incentivar a persistência e mostrar, por meio de exemplos reais, que é possível alcançar resultados sem desistir.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.