Hyundai tem novo CEO para as Américas do Sul e Central

A Hyundai Motor Company anunciou nesta semana seu novo CEO para as operações nas Américas Central e do Sul: Ken Ramirez, executivo com 30 anos de experiência internacional no setor automotivo.

Ramirez substitui Eduardo Jin, que está há mais de 30 anos no grupo e acumulava ambos os cargos desde 2018. A partir deste ano, Jin deve retornar à Coreia do Sul para assumir outras funções dentro do grupo.

“A Hyundai tem uma base sólida nessas regiões e estou ansioso para ajudar os negócios a crescerem ainda mais”, diz Ramirez. “Admiro a trajetória, o portfólio de produtos, os investimentos significativos em tecnologia e a visão da Hyundai. Estou honrado em liderar a marca e animado com seu enorme potencial na região”, afirma o executivo, em comunicado.

Bacharel em Engenharia Elétrica pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia, Ramirez não é um executivo oriundo da companhia. Veio do Grupo PSA, em que exercia o cargo de vice-presidente sênior de vendas e Marketing para a Europa, tendo como principal missão promover a marca Peugeot. Antes disso, atuou também no grupo Renault-Nissan.

O executivo assume a companhia em um momento delicado para o setor, com a pandemia da covid-19. No último ano, a companhia se destacou ao vender carros online, por meio da campanha “Hyundai Express”, que permitiu aos clientes comprar carros sem sair de casa.

De acordo com Angel Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Brasil, o foco da marca está estabelecido no varejo, setor em que a companhia deve se focar cada vez mais daqui pra frente. A estratégia certamente contribuiu para que o HB20 desbancasse o Onix em volume de vendas no último ano. Resta saber como a companhia vai manter o ritmo em 2021.