Agências Hubify e 8D Pro fundem operações em busca de faturamento de R$ 15 milhões

Há uma demanda cada vez maior por ofertas integradas de serviços e fáceis de rodar no mercado de comunicação. E a fusão da Hubify, agência de automação de marketing e performance, e a 8D Pro, de soluções de CRM, marketing conversacional e vendas, caminha neste sentido.

A operação assume o nome de 8D.Hubify e foi estruturada a partir da troca de ações entre os fundadores e sócios. Com a integração formalizada em janeiro e anunciada agora, o novo negócio estima um faturamento de R$ 15 milhões em 2023.

No ano passado, a receita somada ficou em R$ 9,6 milhões de reais – as empresas não divulgaram os valores individualmente. O crescimento de 56% na receita, de acordo com a projeção, será construído a partir de dois caminhos.

O primeiro é interno, o ganho em sinergia com a unificação das estruturas; e o segundo é a criação de novas ofertas e soluções, combinando desde gestão de mídia paga, produção de conteúdo até CRM e marketing conversacional via WhatsApp, por exemplo. Na lista de clientes, as agências têm no portfólio nomes como o Consórcio Magalu, Grupo Marista, Cia de Talentos, Great Place to Work, Remessa Online e Sebrae.

O namoro entre as duas agências durou cerca de um ano. Hubify, paulista, e 8D Pro, mineira, já eram parceiras de longa data e coabitam o ecossistema de marketing digital da RD Station, onde se conheceram.As conversas começaram por um outro motivo, as duas analisavam propostas de aquisição. Entre um café aqui e pão de queijo ali, resolveram unir os negócios.

Um olho no peixe e outro no gato

Além de entregas mais redondas e completas, a movimentação mira em fortalecer a estrutura e criar um negócio mais robusto para atrair propostas melhores por grandes grupos de comunicação. Na mesa, há duas propostas atualmente.

“Nós sentimos que seria muito mais inteligente nós somarmos forças antes de uma aquisição. Isso aumenta valuation com a nova linha de serviços e produtos”, afirma Marcos Andrade, fundador e CEO da 8D Pro.

Segundo o executivo, no mercado, os grupos de mídia procuram empresas com determinados requisitos. Entre eles, uma equipe com mais de 100 profissionais e faturamento acima dos R$ 12 milhões, caminhos mais fáceis de serem trilhados a partir de agora.

Publicitário de formação, ele criou a agência em 2013, após uma experiência em marketing digital no Cifra Club, e mergulhou no mundo de dados, vendas e modelos matemáticos. No último ano, o negócio começou a ser receber ofertas, efeito de movimentações de mercado em torno das práticas de CRM.

“Tem muita gente olhando agora para CRM e marketing conversacional e que não tem muita estrutura. E gente está acertando o timing de já ter tudo isso há alguns anos e está surfando a onda”, afirma. Apesar disso, não descarta novos movimentos de fusão e aquisição liderados pela própria 8D.Hubify.

Na nova estrutura, ele ficará na liderança da equipe técnica, respondendo como CSO. O comando da companhia ficará com Fábio Duran, CEO da Hubify, agência fundada em 2011. A nova agência nasce com um time de 110 profissionais.