Ela largou o emprego na OpenAI. Hoje, aos 36, pode ter startup de US$ 2 bilhões

3 /6 Nascida na Albânia, Murati começou sua trajetória acadêmica no Canadá e se formou em Engenharia Mecânica no Dartmouth College. (Nascida na Albânia, Murati começou sua trajetória acadêmica no Canadá e se formou em Engenharia Mecânica no Dartmouth College.)

4 /6 Antes da OpenAI, Murati trabalhou na Tesla como gerente de produto sênior do Model X. (Antes da OpenAI, Murati trabalhou na Tesla como gerente de produto sênior do Model X.)

5 /6 Defensora da regulação da IA, Murati destacou a necessidade de supervisão governamental no setor. (Defensora da regulação da IA, Murati destacou a necessidade de supervisão governamental no setor.)

6/6 Sua saída acontece enquanto a OpenAI busca levantar mais de US$ 6 bilhões, com uma avaliação de até US$ 150 bilhões. (Sua saída acontece enquanto a OpenAI busca levantar mais de US$ 6 bilhões, com uma avaliação de até US$ 150 bilhões.)