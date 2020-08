A fabricante de cervejas Heineken anunciou uma parceria com a startup Goomer. Por meio do serviço Goomer na Loja os bares e restaurantes de todo o país podem oferecer um cardápio digital, além do serviço de atendimento online.

Para usar, o cliente só precisa escanear um QR Code disposto em totens nas mesas, baixar o cardápio e fazer o pedido sem que haja contato com o menu físico do local.

Segundo a Heineken, o patrocínio auxilia a Goomer a manter a plataforma gratuita para os restaurantes. O estabelecimento, inclusive, não precisa vender produtos das marcas do grupo Heineken para utilizar o sistema.

Para o restaurante há ainda a opção de um plano pago, com valor mensal a partir de R$59,90, que possibilita o pedido online mesmo estando dentro do restaurante. A medida ajuda a evitar o contato entre o cliente e o atendente.

Em abril, com duas semanas no ar, a Goomer já havia atraído 2.500 estabelecimentos. Com cardápios em tablets, a startup estima que o garçom consegue atender 30% mais rápido. As medidas ajudam a mitigar os danos do setor. Em junho, por exemplo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), estimou que 40% dos estabelecimentos do segmento devem fechar permanentemente na cidade de São Paulo por conta da pandemia do novo coronavírus.