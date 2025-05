Gustavo Borges: de medalhista olímpico a empresário de sucesso

O ex-nadador olímpico e empresário Gustavo Borges foi um dos grandes destaques do Road Show NEEx Florianópolis, evento promovido pela EXAME na quinta-feira da semana passada para celebrar o potencial do empreendedorismo catarinense.

Em sua palestra, Borges compartilhou sua experiência única de transição do esporte de alto rendimento para o mundo dos negócios, destacando as qualidades que o tornaram um medalhista olímpico e como essas mesmas qualidades o ajudaram a conquistar sucesso como empreendedor.

As inscrições para o Negócios em Expansão estão abertas até 25 de maio e são gratuitas! Inscreva-se aqui!

Borges iniciou sua palestra com uma reflexão sobre o maior desafio que enfrentou na sua vida: o empreendedorismo.

Embora sua carreira esportiva tenha sido marcada por grandes conquistas, ele revelou que o processo de empreender foi uma verdadeira transição de vida. "O empreendedorismo talvez tenha sido o maior desafio da minha vida. No esporte, eu sabia o que fazer, mas no mundo dos negócios, a realidade era completamente diferente", explicou.

O atleta, que construiu uma carreira notável no esporte e agora é investidor e empresário, comparou a transição de um atleta para o mundo empresarial com a jornada de qualquer empreendedor. "A mentalidade de um atleta é forjada no longo prazo", afirmou.

Para Borges, o pensamento de longo prazo, essencial para qualquer profissional de alto rendimento, também é crucial para quem deseja empreender com sucesso. "Pensar no longo prazo facilita a nossa direção, seja no esporte ou no negócio", destacou.

Alta performance

Borges enumerou os pilares de performance que definiram sua carreira esportiva e que, em sua visão, são igualmente aplicáveis ao mundo dos negócios. O primeiro pilar que abordou foi o pensamento de longo prazo.

No esporte, o planejamento para os Jogos Olímpicos e os ciclos de quatro anos são essenciais. Da mesma forma, as empresas precisam ter uma visão de médio e longo prazo, superando as necessidades imediatas e urgentes.

"A ação imediata é importante, mas ela precisa estar alinhada ao planejamento de longo prazo. Isso faz toda a diferença para um atleta e para um empreendedor", ressaltou.

Para Borges, é crucial que, ao definir objetivos, se pense em termos de ciclos que vão além das necessidades momentâneas. "Os negócios são feitos de ciclos, de escolhas assertivas e trabalho constante", afirmou.

Em seguida, Borges falou sobre a importância da preparação e consistência. Ele comparou sua rotina de treinos diários à dedicação necessária no mundo dos negócios: "Se você quer resultados, precisa seguir um caminho de preparação diária e consistente. No esporte, nadamos milhões de metros, e no empreendedorismo, fazemos o mesmo — aplicamos esforço e dedicação a cada passo."

A disciplina, segundo Borges, é o fator fundamental para alcançar resultados excepcionais tanto no esporte quanto nos negócios. "A disciplina é a base de qualquer realização. Ela é a forma de treinar a mente para fazer o que precisa ser feito todos os dias", explicou.

Para o ex-atleta, o sucesso não é uma questão de talento, mas sim de disciplina e consistência em longo prazo. Ele usou o exemplo da sua rotina de treino — "acordar, comer, treinar, descansar, repetir" — para ilustrar como um bom desempenho é construído com prática diária e comprometimento.

De atleta a empreendedor

Gustavo Borges também compartilhou a experiência de sua transição para o empreendedorismo, destacando os desafios iniciais que enfrentou. "O meu primeiro negócio foi um bar. Foi uma experiência de aprendizado, mas logo percebi que o que eu realmente queria era trabalhar com saúde e bem-estar", relatou.

Após o bar, ele começou a investir em academias e atualmente é sócio de diversas empresas, incluindo a Vhita, uma marca de suplementos. Borges sublinhou que a transição de atleta para empresário é uma mudança significativa, mas que exige as mesmas qualidades: visão, esforço e disciplina.

"Empreender não é diferente de nadar em uma competição de alto nível. O processo pode ser difícil, mas é preciso continuar se esforçando, sempre com a mentalidade de que o trabalho diário é o que vai trazer os resultados desejados", disse Borges, enfatizando que o processo de adaptação e aprendizado constante é essencial.

Foco no próprio jogo

Outro ponto crucial da palestra de Borges foi a importância de manter o foco no próprio jogo e agir com imediata ação. Ele alertou para o risco de se deixar consumir pelas preocupações com a concorrência, o que pode prejudicar o desempenho.

"Quando você se preocupa demais com o adversário, você acaba dividindo sua energia e não consegue focar no que realmente importa: no seu próprio desempenho", afirmou. Borges compartilhou que, em sua experiência, isso é um erro comum tanto no esporte quanto nos negócios.

"Quando estou nadando, meu foco está no meu tempo, na minha braçada. No empreendedorismo, não é diferente. O sucesso vem quando você se dedica e faz o que precisa ser feito, sem se perder no que os outros estão fazendo", completou.

Boas escolhas

Borges também destacou que, tanto no esporte quanto no empreendedorismo, as boas escolhas feitas no início do processo são determinantes para o sucesso. Ele comparou a escolha de um atleta por um esporte olímpico com a escolha de um empresário ao decidir onde investir e como estruturar seu negócio.

"Se você investe no lugar errado, o resultado será negativo", advertiu. Para ele, uma escolha sólida e bem fundamentada é essencial para o desenvolvimento de qualquer carreira ou negócio.

"Em um esporte não olímpico, por exemplo, você pode até se destacar, mas a chance de alcançar um pódio olímpico será pequena. No mundo dos negócios, é a mesma coisa. Investir de forma errada pode fazer com que você perca tempo e recursos", alertou.

Para Gustavo Borges, o maior aprendizado tanto no esporte quanto no empreendedorismo é a importância da disciplina. "Ela é a chave para o sucesso. A disciplina é o que torna o sonho possível. No esporte, sem ela, não há medalha. Nos negócios, sem disciplina, não há crescimento", concluiu o ex-atleta.

O que foi o Road Show NEEx Floripa

O Road Show NEEx é uma continuação do projeto Negócios em Expansão, o maior ranking de empreendedorismo do Brasil, realizado pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas.

A capital catarinense recebeu a segunda edição do Road Show, que começou em novembro do ano passado com um evento em Vitória, no Espírito Santo.

A edição Florianópolis do Road Show NEEx foi realizada no Passeio Sapiens, espaço de inovação e tecnologia no Norte da Ilha.

Mais de 220 convidados estiveram presentes no evento, que teve 4 horas de conteúdos e foi encerrado com um happy hour para networking.

O Road Show NEEx Floripa teve o patrocínio do BTG Pactual Empresas, além do apoio da Acate, a associação catarinense de empresas de tecnologia, CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, LIDE SC e RS e da PSA Palestras.